https://sputnik-georgia.ru/20220425/paskha-v-tbilisi-do-gorodskikh-kladbisch-mozhno-dobratsya-na-besplatnom-avtobuse-266214213.html
Пасха в Тбилиси: до городских кладбищ можно добраться на бесплатном автобусе
Пасха в Тбилиси: до городских кладбищ можно добраться на бесплатном автобусе
Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ будут ездить в течение всего дня 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T10:06+0400
2022-04-25T10:06+0400
2022-04-25T10:06+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые в понедельник будут отвозить пассажиров до городских кладбищ В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших. В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки. Автобусы будут обслуживать жителей столицы с 08:00 до 20:00 по местному времени. В частности, до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" можно будет добраться от станции метро "Дидубе".До "Кукия" - от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ ездили и в воскресенье. Кроме того, в ночь на Пасху работа тбилисского метрополитена была продлена до 04:00 утра.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, пасха
Пасха в Тбилиси: до городских кладбищ можно добраться на бесплатном автобусе
Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ будут ездить в течение всего дня
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые в понедельник будут отвозить пассажиров до городских кладбищ
В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших. В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки.
Автобусы будут обслуживать жителей столицы с 08:00 до 20:00 по местному времени. В частности, до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" можно будет добраться от станции метро "Дидубе".
До "Кукия" - от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".
Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.
Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ ездили и в воскресенье. Кроме того, в ночь на Пасху работа тбилисского метрополитена была продлена до 04:00 утра.