https://sputnik-georgia.ru/20220425/paskha-v-tbilisi-do-gorodskikh-kladbisch-mozhno-dobratsya-na-besplatnom-avtobuse-266214213.html

Пасха в Тбилиси: до городских кладбищ можно добраться на бесплатном автобусе

Пасха в Тбилиси: до городских кладбищ можно добраться на бесплатном автобусе

Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ будут ездить в течение всего дня 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T10:06+0400

2022-04-25T10:06+0400

2022-04-25T10:06+0400

грузия

новости

общество

пасха

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/08/04/249132763_35:0:3466:1930_1920x0_80_0_0_0449da7f1e283b817f8ddf6d25692c17.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Мэрия Тбилиси назначила бесплатные автобусы, которые в понедельник будут отвозить пассажиров до городских кладбищ В первый понедельник после Пасхи в Грузии отмечают День поминовения усопших. В этот день по традиции большинство жителей страны идут на кладбище, где справляют поминки. Автобусы будут обслуживать жителей столицы с 08:00 до 20:00 по местному времени. В частности, до кладбища "Мухатгверди" и "Вашлиджвари" можно будет добраться от станции метро "Дидубе".До "Кукия" - от станций метро "Марджанишвили" и "Вокзальная площадь", до "Сабурталинского кладбища" – от станции "Делиси", а до кладбища на так называемом Тбилисском море – от станции метро "Сараджишвили".Автобусы, следующие в направлении кладбища "Вели", будут останавливаться на улице Виссариона Чичинадзе, 25. На кладбище в Варкетили можно будет доехать от станции метро "Варкетили", а также с улицы Шуамта.Бесплатные автобусы в направлении городских кладбищ ездили и в воскресенье. Кроме того, в ночь на Пасху работа тбилисского метрополитена была продлена до 04:00 утра.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, пасха