https://sputnik-georgia.ru/20220425/pravitelstvo-predlagaet-fermeram-vygodnye-agrarnye-kredity-266211217.html

Правительство предлагает фермерам выгодные аграрные кредиты

Правительство предлагает фермерам выгодные аграрные кредиты

Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, а также органических и минеральных удобрений 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T11:21+0400

2022-04-25T11:21+0400

2022-04-25T11:21+0400

грузия

новости

экономика

сельское хозяйство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/16/249047324_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_13454972623064addaa820b1a887cffb.jpg

ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Агентство развития сельских районов осуществит софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых, сообщает пресс-служба агентства.По данным Агентства, максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена ​​на уровне 18%. В рамках проекта, сумма кредита на одного получателя будет определяться от 5 000 до 100 000 лари.Для поддержки выращивания однолетних культур с 22 марта по настоящее время в рамках госпроекта выдано 1 374 кредита на сумму 26 664 327 лари, говорится в сообщении.Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, затрат на оплату труда и сельскохозяйственной техники.Кредитный портфель правительства Грузии в агросекторе превысил 2 млрд лари >>Кредитом могут воспользоваться физические лица, граждане Грузии, индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года. Целью кредитов в рамках проекта льготного агрокредитования является снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, сельское хозяйство