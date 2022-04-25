https://sputnik-georgia.ru/20220425/putin-biznesu-nado-dat-spokoyno-rabotat-266222137.html
Путин: бизнесу надо дать спокойно работать
Путин: бизнесу надо дать спокойно работать
Президент России отметил важность оказания поддержки предпринимателям 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T16:31+0400
2022-04-25T16:31+0400
2022-04-25T16:31+0400
россия
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Российским и иностранным компаниям нужно дать возможность спокойно работать, оградив от ненужного контроля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.Он подчеркнул, что бизнес "нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного". "Для этого у вас есть все необходимые инструменты", - сказал президент.Более того, он призвал максимально поддержать предпринимателей.По его словам, в этой ситуации надо "максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, экономика
Путин: бизнесу надо дать спокойно работать
Президент России отметил важность оказания поддержки предпринимателям
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Российским и иностранным компаниям нужно дать возможность спокойно работать, оградив от ненужного контроля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.
"Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что бизнес "нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного".
"Для этого у вас есть все необходимые инструменты", - сказал президент.
Более того, он призвал максимально поддержать предпринимателей.
"Отечественный бизнес сейчас очень достойно проявляет себя, при этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии, и тут же получили барьеры, связанные с санкционной агрессией против России", - сказал Путин.
По его словам, в этой ситуации надо "максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки".
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.