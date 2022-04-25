https://sputnik-georgia.ru/20220425/putin-biznesu-nado-dat-spokoyno-rabotat-266222137.html

Путин: бизнесу надо дать спокойно работать

Путин: бизнесу надо дать спокойно работать

Президент России отметил важность оказания поддержки предпринимателям 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T16:31+0400

2022-04-25T16:31+0400

2022-04-25T16:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Российским и иностранным компаниям нужно дать возможность спокойно работать, оградив от ненужного контроля, заявил президент России Владимир Путин, выступая на коллегии Генпрокуратуры.Он подчеркнул, что бизнес "нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного". "Для этого у вас есть все необходимые инструменты", - сказал президент.Более того, он призвал максимально поддержать предпринимателей.По его словам, в этой ситуации надо "максимально поддержать российское предпринимательство, использовать для этого все возможности, включая снижение административной нагрузки".Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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россия, новости, экономика