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Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента
Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента
Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T17:40+0400
2022-04-25T17:40+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, передает издание Habertürk.Отмечается, что самолет упал в одном из жилых кварталов города, после чего начался пожар.По предварительным данным, два человека погибли. СМИ сообщают, что погибшие – пилоты. Самолет был учебно-тренировочным, один из летчиков был курсантом.После того, как воздушное судно загорелось, среди местных жителей началась паника.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, турция, авиакатастрофа
Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента
17:40 25.04.2022 (обновлено: 18:02 25.04.2022)
Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе
ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik.
Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, передает издание Habertürk
.
Отмечается, что самолет упал в одном из жилых кварталов города, после чего начался пожар.
По предварительным данным, два человека погибли. СМИ сообщают, что погибшие – пилоты. Самолет был учебно-тренировочным, один из летчиков был курсантом.
После того, как воздушное судно загорелось, среди местных жителей началась паника.