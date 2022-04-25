https://sputnik-georgia.ru/20220425/samolt-upal-v-zhilom-kvartale-v-turetskom-gorode---video-intsidenta--266223251.html

Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента

Самолет упал в жилом квартале в турецком городе – видео инцидента

Пилот и курсант погибли при крушении учебного самолета в турецкой Бурсе 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T17:40+0400

2022-04-25T17:40+0400

2022-04-25T18:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мар — Sputnik. Одномоторный самолет разбился недалеко от аэропорта Юнусели в турецкой Бурсе, передает издание Habertürk.Отмечается, что самолет упал в одном из жилых кварталов города, после чего начался пожар.По предварительным данным, два человека погибли. СМИ сообщают, что погибшие – пилоты. Самолет был учебно-тренировочным, один из летчиков был курсантом.После того, как воздушное судно загорелось, среди местных жителей началась паника.

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в мире, новости, происшествия, турция, авиакатастрофа