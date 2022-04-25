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Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой книжной столицы ЮНЕСКО

Тбилиси передал Гвадалахаре статус мировой книжной столицы ЮНЕСКО

Ознакомившись с программой, вице-мэр Тбилиси заявил, что население Мексики ждет очень интересный год 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T15:26+0400

2022-04-25T15:26+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Тбилиси передал мексиканскому городу Гвадалахара статус мировой книжной столицы ЮНЕСКО и пожелал успехов, говорится в пресс-релизе столичной мэрии.Торжественная церемония прошла в Гвадалахаре. В ней приняли участие вице-мэр Тбилиси Андриа Басилая, директор "Тбилиси – мировая книжная столица" Ниниа Мачарашвили и члены команды, осуществляющей данный проект.Вице-мэр Тбилиси пожелал успехов мексиканскому городу. По его словам, он хорошо ознакомился с программой новой книжной столицы и выразил уверенность, что население Мексики ждет очень интересный год.Тбилиси был мировой книжной столицей ЮНЕСКО в течение года с 23 апреля 2021 года. За это время было реализовано более 50 масштабных народных, профессиональных, детских, молодежных, технологических, образовательных местных и международных проектов.Был учрежден фестиваль детской книги и литературная премия "Накадули", были обновлены библиотеки всех государственных школ Тбилиси, для издателей, переводчиков и писателей были проведены конкурсы, лекции и семинары.Несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, прошли народные мероприятия. В том числе книжные флимаркеты, вечера, посвященные Важа-Пшавела, Галактиону Табидзе и другим грузинским писателям и поэтам. Были организованы три литературных лагеря для студентов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.Были озвучены и изданы в виде аудио книг произведения современных грузинских авторов, был учрежден музей репрессированных советским режимом писателей и многое другое.

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