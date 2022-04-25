https://sputnik-georgia.ru/20220425/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-25-aprelya-do-1-maya-266214401.html
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 апреля до 1 мая
Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 апреля до 1 мая
На этой неделе гостей и жителей Тбилиси ждет приятная весенняя погода 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T10:46+0400
2022-04-25T10:46+0400
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погода
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду с минимальными осадками в Тбилиси на это неделе.В понедельник, 25 апреля, в столице будет ожидается ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51.Во вторник, 26 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53.В среду, 27 апреля, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.В четверг, 28 апреля, погода в столице Грузии ожидается ясная. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 15 градусов. А днем поднимется максимум 27 градуса тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55.В пятницу, 29 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью будет до 16 градусов. А днем – максимум 25 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:56.В субботу, 30 апреля, в Тбилиси в первой половине дня ожидается ясная погода, а во второй – облачно и выпадут кратковременные осадки. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем температура поднимется максимум до 21 градуса тепла.Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.В воскресенье, 1 мая, в столице Грузии ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 05:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов. А днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58.
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Точный прогноз погоды в Тбилиси с 25 апреля до 1 мая
10:46 25.04.2022 (обновлено: 10:50 25.04.2022)
На этой неделе гостей и жителей Тбилиси ждет приятная весенняя погода
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Синоптики прогнозируют теплую и ясную погоду с минимальными осадками в Тбилиси на это неделе.
В понедельник, 25 апреля, в столице будет ожидается ясная погода без осадков. Восход солнца будет в 06:06. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 14 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:51.
Во вторник, 26 апреля, в Тбилиси ожидается частично облачная погода. Восход солнца будет в 06:05. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 27 градусов тепла.
Скорость ветра достигнет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:53.
В среду, 27 апреля, в Тбилиси будет преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:03. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем столбик термометра поднимется максимум до 27 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:54.
В четверг, 28 апреля, погода в столице Грузии ожидается ясная. Восход солнца будет в 06:02. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке 15 градусов. А днем поднимется максимум 27 градуса тепла.
Скорость ветра будет 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:55.
В пятницу, 29 апреля, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:00. Минимальная температура воздуха ночью будет до 16 градусов. А днем – максимум 25 градусов тепла.
Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:56.
В субботу, 30 апреля, в Тбилиси в первой половине дня ожидается ясная погода, а во второй – облачно и выпадут кратковременные осадки. Восход солнца будет в 05:59. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 15 градусов. А днем температура поднимется максимум до 21 градуса тепла.
Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:57.
В воскресенье, 1 мая, в столице Грузии ожидается облачная погода и кратковременные осадки. Восход солнца будет в 05:58. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов. А днем поднимется максимум до 18 градусов тепла.
Скорость ветра будет 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:58.