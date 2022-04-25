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Турция пытается держать союзников по НАТО подальше от Черного моря
Турция пытается держать союзников по НАТО подальше от Черного моря
Глава МО Турции призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T11:41+0400
2022-04-25T11:41+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море.При этом Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.
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политика, в мире, новости, турция, черное море, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
Турция пытается держать союзников по НАТО подальше от Черного моря
Глава МО Турции призвал воздерживаться от провокаций и двусмысленных шагов
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара пытается удержать своих союзников по НАТО от присутствия в Черном море.
"Вход и выход союзников по НАТО в Черное море создаст повышенную чувствительность. У нас есть предложения по поддержанию стабильности в Черном море. Наш призыв: не горячитесь, не паникуйте, на той стороне может быть паника. Неверная информация может привести к недоразумениям", – цитирует чиновника РИА Новости.
При этом Акар отрицательно ответил на вопрос, есть ли сейчас в Черном море корабли стран, не имеющих к нему выхода.
Присутствие в Черном море судов, принадлежащих государствам, не имеющим выхода к водоему, регулирует конвенция Монтре от 1936 года. Она сохраняет за торговыми судами свободу прохода через Босфор и Дарданеллы как в мирное, так и в военное время, но режимы для всех разные. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. В чрезвычайных ситуациях Турция имеет право запретить или ограничить проход военных кораблей через проливы.