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Верующие в Грузии отметили православную Пасху - фото
Верующие в Грузии отметили православную Пасху - фото
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, отпраздновала Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило... 25.04.2022, Sputnik Грузия
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Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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фотоленты, новости грузии в фотографиях, мультимедиа, пасха, грузинские традиции и обычаи, фото

Верующие в Грузии отметили православную Пасху - фото

10:26 25.04.2022
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Грузия, большая часть населения которой православные христиане, отпраздновала Светлое Воскресение Христово. Смотрите в фотоленте Sputnik Грузия, как проходило праздничное богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничное богослужение в день Светлой Пасхи прошло во всех храмах и церквях Грузии.

Праздничное богослужение в день Светлой Пасхи прошло во всех храмах и церквях Грузии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничное богослужение в день Светлой Пасхи прошло во всех храмах и церквях Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Особо торжественно было в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, самом большом православном храме в Грузии.

Особо торжественно было в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, самом большом православном храме в Грузии. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Особо торжественно было в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, самом большом православном храме в Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Туда доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

Туда доставили Благодатный огонь из Иерусалима. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Туда доставили Благодатный огонь из Иерусалима.

© photo: Sputnik / Stringer

Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

© photo: Sputnik / Stringer

На праздничном богослужении собрались сотни людей.

На праздничном богослужении собрались сотни людей. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

На праздничном богослужении собрались сотни людей.

© photo: Sputnik / Stringer

Впервые за последние годы Пасху праздновали на фоне значительного смягчения ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

Впервые за последние годы Пасху праздновали на фоне значительного смягчения ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Впервые за последние годы Пасху праздновали на фоне значительного смягчения ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.

© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в церкви верующим по-прежнему надо было находиться в защитных масках. Но теперь они уже не стояли на дистанции друг от друга на расстоянии в два метра.

Хотя в церкви верующим по-прежнему надо было находиться в защитных масках. Но теперь они уже не стояли на дистанции друг от друга на расстоянии в два метра. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Хотя в церкви верующим по-прежнему надо было находиться в защитных масках. Но теперь они уже не стояли на дистанции друг от друга на расстоянии в два метра.

© photo: Sputnik / Stringer

Правило ношения масок соблюдали и члены правительства Грузии, присутствующие на торжественном богослужении.

Правило ношения масок соблюдали и члены правительства Грузии, присутствующие на торжественном богослужении. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Правило ношения масок соблюдали и члены правительства Грузии, присутствующие на торжественном богослужении.

© photo: Sputnik / Stringer

К собравшимся с поздравлением обратился Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

К собравшимся с поздравлением обратился Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

К собравшимся с поздравлением обратился Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.

© photo: Sputnik / Stringer

Часть из присутствующих на праздничной службе была одета в грузинские национальные костюмы.

Часть из присутствующих на праздничной службе была одета в грузинские национальные костюмы. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Часть из присутствующих на праздничной службе была одета в грузинские национальные костюмы.

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении. - Sputnik Грузия
11/12

Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

© photo: Sputnik / Stringer

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.

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