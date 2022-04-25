Верующие в Грузии отметили православную Пасху - фото
Праздничное богослужение в день Светлой Пасхи прошло во всех храмах и церквях Грузии.
Праздничное богослужение в день Светлой Пасхи прошло во всех храмах и церквях Грузии.
Особо торжественно было в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, самом большом православном храме в Грузии.
Особо торжественно было в кафедральном соборе Святой Троицы - Самеба, самом большом православном храме в Грузии.
Туда доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
Туда доставили Благодатный огонь из Иерусалима.
Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Праздничную службу провел Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
На праздничном богослужении собрались сотни людей.
На праздничном богослужении собрались сотни людей.
Впервые за последние годы Пасху праздновали на фоне значительного смягчения ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Впервые за последние годы Пасху праздновали на фоне значительного смягчения ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Хотя в церкви верующим по-прежнему надо было находиться в защитных масках. Но теперь они уже не стояли на дистанции друг от друга на расстоянии в два метра.
Хотя в церкви верующим по-прежнему надо было находиться в защитных масках. Но теперь они уже не стояли на дистанции друг от друга на расстоянии в два метра.
Правило ношения масок соблюдали и члены правительства Грузии, присутствующие на торжественном богослужении.
Правило ношения масок соблюдали и члены правительства Грузии, присутствующие на торжественном богослужении.
К собравшимся с поздравлением обратился Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
К собравшимся с поздравлением обратился Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй.
Часть из присутствующих на праздничной службе была одета в грузинские национальные костюмы.
Часть из присутствующих на праздничной службе была одета в грузинские национальные костюмы.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.
Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.