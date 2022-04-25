https://sputnik-georgia.ru/20220425/voennyy-ekspert-na-zapade-ponyali-poslanie-v-vide-sarmata---video-266220397.html

Военный эксперт: На Западе поняли послание в виде "Сармата" – видео

Военный эксперт: На Западе поняли послание в виде "Сармата" – видео

"Sputnik на русском" запускает новый проект "Время Ч". В студии в Москве в рамках проекта состоялась беседа с военным обозревателем Александром Хроленко на... 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T14:15+0400

2022-04-25T14:15+0400

2022-04-25T15:18+0400

видео

украина

мультимедиа

обострение ситуации вокруг украины 2022

экспертное мнение

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Ситуацию на Украине, а также достижения российского ВПК и армии обсудили в эфире с российским военным экспертом. В первом выпуске проекта его участники поговорили об освобождении Мариуполя, боях на "Азовстали", моральном духе украинских военных, поставках Западом оружия ВСУ и об испытаниях "Сармата".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, украина, мультимедиа, обострение ситуации вокруг украины 2022, экспертное мнение, видео