https://sputnik-georgia.ru/20220425/vygoda-vyshe-printsipov---gruzinskaya-mechta-o-sotrudnichestve-kezerashvili-i-meliya-266228303.html

Выгода выше принципов – "Грузинская мечта" о сотрудничестве Кезерашвили и Мелия

Выгода выше принципов – "Грузинская мечта" о сотрудничестве Кезерашвили и Мелия

Это беспринципные люди, которые не заботятся ни о чем, кроме личного благополучия, заявили депутаты от парламентского большинства 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T22:27+0400

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грузия

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давид кезерашвили

ника мелия

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" осудили решение председателя партии "Единое национальное движение" Ники Мелия сотрудничать с экс-министром обороны Давидом Кезерашвили.Несколько дней назад Мелия заявил о намерении сотрудничать с Кезерашвили. При этом он не собирается уходить со своей должности в оппозиционной партии.Четыре года назад Мелия заявлял, что будучи членом ЕНД Кезарашвили "заработал миллионы воровством и грабежом", и он "ни в коем случае не может брать ответственность за действия таких людей". Теперь политик заявляет, что в прошлом его отношение к Кезерашвили было "ошибочным", однако все изменилось после их личной встречи в Киеве весной 2021 года."Такого типа метаморфозы, если мягко сказать, естественны, которые могут объясняться тем, что желание получения материальной выгоды стоит выше принципов, в то время, когда идеалы должны быть выше", – заявил депутат парламентского большинства Михаил Сарджвеладзе.Давид Кезерашвили занимал пост министра обороны в правительстве президента Михаила Саакашвили. В 2012 году он уехал из Грузии. Кезерашвили также является гражданином Израиля, он проживает в Лондоне и занимается бизнесом. В последнее время Кезерашвили финансирует грузинскую оппозиционную телекомпанию "Формула".После смены власти в Грузии в 2012 году Кезерашвили предъявили обвинения по пяти уголовным делам, по четырем из них суд его оправдал. Власти Грузии объявили Кезерашвили в международный розыск, однако Интерпол в 2015 году изъял его из списка разыскиваемых лиц.

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грузия, политика, новости, давид кезерашвили, ника мелия, грузинская мечта, единое нацдвижение