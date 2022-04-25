https://sputnik-georgia.ru/20220425/zaderzhan-podozrevaemyy-v-ubiystve-na-vostoke-gruzii-266224021.html

Задержан подозреваемый в убийстве на востоке Грузии

Задержан подозреваемый в убийстве на востоке Грузии

Мужчину, раненного острым предметом, доставили в больницу, но спасти жизнь молодому человеку не удалось 25.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-25T18:17+0400

2022-04-25T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве молодого человека в селе Дирби Карельского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии журналистам.Преступление было совершено в центре села на Пасху. 22-летнего мужчину ранили острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.Задержанный 28-летний мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, происшествия, мвд грузии