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Задержан подозреваемый в убийстве на востоке Грузии
Задержан подозреваемый в убийстве на востоке Грузии
Мужчину, раненного острым предметом, доставили в больницу, но спасти жизнь молодому человеку не удалось 25.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-25T18:17+0400
2022-04-25T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве молодого человека в селе Дирби Карельского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии журналистам.Преступление было совершено в центре села на Пасху. 22-летнего мужчину ранили острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.Задержанный 28-летний мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, мвд грузии
Задержан подозреваемый в убийстве на востоке Грузии
18:17 25.04.2022 (обновлено: 18:59 25.04.2022)
Мужчину, раненного острым предметом, доставили в больницу, но спасти жизнь молодому человеку не удалось
ТБИЛИСИ, 25 апр — Sputnik. Полиция задержала подозреваемого в умышленном убийстве молодого человека в селе Дирби Карельского муниципалитета (регион Шида Картли), сообщили в МВД Грузии журналистам.
Преступление было совершено в центре села на Пасху. 22-летнего мужчину ранили острым предметом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти ему жизнь не удалось.
Задержанный 28-летний мужчина обвиняется в совершении умышленного убийства. Ему грозит от семи до 15 лет тюрьмы.