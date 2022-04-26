https://sputnik-georgia.ru/20220426/chto-iskali-gruziny-v-google-v-aprele-266244382.html
Что искали грузины в Google в апреле?
Что искали грузины в Google в апреле?
Удивительно, но самой востребованной темой для грузин стали климатические изменения 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T19:46+0400
2022-04-26T19:46+0400
2022-04-26T19:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Стали известны популярные запросы в Google в Грузии за апрель, данные об этом опубликовало агентство Marketer.Агентство поделилось статистикой того, что грузины искали за последние 30 дней в поисковой системе Google.Были запросы и о покупках, рисунках, городе Поти (Западная Грузия), Земле, различных праздниках, автобусах, погоде в Батуми (Аджария) и другом.Marketer периодически делится различной статистикой. К примеру, в марте издание опубликовало данные ведущей музыкальной стриминг-платформы Spotify о том, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в марте 2022 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
google, грузия, новости, общество
Что искали грузины в Google в апреле?
Удивительно, но самой востребованной темой для грузин стали климатические изменения
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik.
Стали известны популярные запросы в Google в Грузии за апрель, данные об этом опубликовало агентство Marketer
.
Агентство поделилось статистикой того, что грузины искали за последние 30 дней в поисковой системе Google.
Самой востребованной темой для грузин стали климатические изменения. Скорее всего, это связано с тем, что 22 апреля отмечался Международный день Земли. Также грузины чаще всего искали информацию о Пасхе.
Были запросы и о покупках, рисунках, городе Поти (Западная Грузия), Земле, различных праздниках, автобусах, погоде в Батуми (Аджария) и другом.
Marketer периодически делится различной статистикой. К примеру, в марте издание опубликовало
данные ведущей музыкальной стриминг-платформы Spotify о том, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в марте 2022 года.