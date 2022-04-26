https://sputnik-georgia.ru/20220426/chto-iskali-gruziny-v-google-v-aprele-266244382.html

Что искали грузины в Google в апреле?

Что искали грузины в Google в апреле?

Удивительно, но самой востребованной темой для грузин стали климатические изменения 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T19:46+0400

2022-04-26T19:46+0400

2022-04-26T19:46+0400

google

грузия

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24173/54/241735487_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cac7c3e5d0e485b1c04a4f3cb1a99cfc.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Стали известны популярные запросы в Google в Грузии за апрель, данные об этом опубликовало агентство Marketer.Агентство поделилось статистикой того, что грузины искали за последние 30 дней в поисковой системе Google.Были запросы и о покупках, рисунках, городе Поти (Западная Грузия), Земле, различных праздниках, автобусах, погоде в Батуми (Аджария) и другом.Marketer периодически делится различной статистикой. К примеру, в марте издание опубликовало данные ведущей музыкальной стриминг-платформы Spotify о том, какую музыку предпочитал грузинский слушатель в марте 2022 года.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

google, грузия, новости, общество