https://sputnik-georgia.ru/20220426/glava-parlamenta-gruzii-prokommentiroval-zapisi-yakoby-s-uchastiem-ivanishvili-266239533.html

Это сплетни – глава парламента Грузии об аудиозаписях якобы с участием Иванишвили

Это сплетни – глава парламента Грузии об аудиозаписях якобы с участием Иванишвили

В Интернете появилась аудиозапись, предположительно, разговора Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T15:01+0400

2022-04-26T15:01+0400

2022-04-26T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Против Грузии проводится дезинформационная кампания, главная цель которой – вызвать беспорядки и втянуть страну в войну, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Так Папуашвили прокомментировал распространенные в Интернете аудиозаписи, предположительно, разговора миллиардера и основателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым, попавшим под санкции Запада из-за событий на Украине.Вчера мы даже наглядно увидели, как готовится и как реализуется данная дезинформационная кампания, путем показа т. н. записей, которые даже невооруженным глазом видно, что это монтаж, отметил Папуашвили."Это пример того, как происходит фальсификация, а затем раскручивание темы", – заявил Папуашвили.Что за записиНа записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса. "Если ты в это дело впишешься, то я пойдут на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Он молодой, он сразу все наложит. Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили."Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт>>Партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.После распространения аудиозаписи, глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия призвал США и ЕС рассмотреть вопрос введения санкций против Иванишвили и его активов на Западе.Арахамия назвал Иванишвили "главным грузинским олигархом" и отметил, что он "тесно связан с российской политической верхушкой".Ситуация на УкраинеРоссия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Грузия отказалась вводить санкции против России, но при этом соблюдает международные финансовые санкции, введенные против России. Грузия также оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для начал расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.

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политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, бидзина иванишвили, владимир путин, украина, сша, верховная рада, совет европы