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Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять ядерные силы КНДР
Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять ядерные силы КНДР
Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия, заявил глава республики 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T11:14+0400
2022-04-26T11:14+0400
2022-04-26T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена продолжить укреплять ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как отметил Высший руководитель КНДР, страна примет все усилия, дабы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия."В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", – подчеркнул Ким Чен Ын.По его словам, хотя главная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим. "Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", – добавил он.Какие страны имеют ядерный арсенал? >>>На параде Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и свыше 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).
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ким чен ын, в мире, новости, кндр
Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять ядерные силы КНДР
Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия, заявил глава республики
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена продолжить укреплять ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Мы будем принимать меры для еще большего развития и усиления ядерных сил, которыми обладает КНДР, на максимальной скорости", – сказал Ким Чен Ын на параде в честь годовщины основания Корейской народной армии (КНА).
Как отметил Высший руководитель КНДР, страна примет все усилия, дабы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия.
"В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", – подчеркнул Ким Чен Ын.
По его словам, хотя главная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим. "Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", – добавил он.
На параде Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и свыше 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).