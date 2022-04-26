https://sputnik-georgia.ru/20220426/kim-chen-yn-zayavil-chto-prodolzhit-ukreplyat-yadernye-sily-kndr--266232092.html

Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять ядерные силы КНДР

Ким Чен Ын заявил, что продолжит укреплять ядерные силы КНДР

Северная Корея примет усилия, чтобы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия, заявил глава республики 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T11:14+0400

2022-04-26T11:14+0400

2022-04-26T11:14+0400

ким чен ын

в мире

новости

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24078/84/240788495_0:0:2784:1566_1920x0_80_0_0_941c1d52e1c7a5ae535b54acf373e66b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР намерена продолжить укреплять ядерные силы на максимальной скорости, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Как отметил Высший руководитель КНДР, страна примет все усилия, дабы быть готовой в любой момент задействовать сдерживающую силу ядерного оружия."В особенности необходимо количественно и качественно укреплять ядерные силы, символ и основу нашей военной мощи, чтобы в случае войны иметь возможность использовать их в качестве инструмента в разнообразных операция с разными целями и проявить способность к ядерному сражению", – подчеркнул Ким Чен Ын.По его словам, хотя главная функция ядерного оружия – это "предотвращение войны", его предназначение не может ограничиваться только этим. "Если какая-то сила покусится на наши основные интересы, невозможно будет не использовать вторую неожиданную функцию наших ядерных сил", – добавил он.Какие страны имеют ядерный арсенал? >>>На параде Пхеньян мобилизовал около 20 тысяч солдат и свыше 250 единиц техники, включая гиперзвуковую ракету "Хвасон-8", недавно испытанную Пхеньяном межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Хвасон-17" и баллистическую ракету подводных лодок (БРПЛ).

кндр

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ким чен ын, в мире, новости, кндр