https://sputnik-georgia.ru/20220426/klounada-ili-innovatsiya-kak-v-gruzii-otreagirovali-na-alyans-margvelashvili-i-saakashvili--266238591.html

Клоунада или инновация? Как в Грузии отреагировали на альянс Маргвелашвили и Саакашвили

Клоунада или инновация? Как в Грузии отреагировали на альянс Маргвелашвили и Саакашвили

Возможный альянс двух бывших президентов стал темой номер один в Грузии 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T15:41+0400

2022-04-26T15:41+0400

2022-04-26T15:41+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Представители политических кругов Грузии активно комментируют возможное назначение четвертого президента страны Георгия Маргвелашвили председателем самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение".Информацию о назначении Маргвелашвили распространила телекомпания "Рустави 2". По данным телеканала, Маргвелашвили получил предложение лично от Михаила Саакашвили и партия ЕНД уже приняла решение по этому вопросу. Сам политик и представители "Нацдвижения" пока не комментировали данные сообщения.Лидер лейбористов также подчеркнул, что в Грузии практически все политики меняли партии и не единожды, за исключением самого Нателашвили.Вероятное назначение Маргвелашвили прокомментировал и вице-спикер парламента Грузии Гия Врольский."Очень странно. Наверное, их не устраивает руководство Накопия или они хотят отодвинуть в сторону Мелия – я пока не могу вам сказать. Если эта информация верна, думаю, я бы назвал это клоунадой или каким-то недальновидным решением, какое из этих двух мне выбрать?" – сказал Вольский."Нацдвижение" дурачит собственных избирателей – эксперт>>Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником "Грузинской мечты". К концу своего президентского срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.За время нахождения в заключении Михаила Саакашвили Георгий Маргвелашвили посещал его несколько раз. Кроме того, 15 апреля Маргвелашвили посетил Украину вместе с лидерами "Национального движения". По его словам, решение выехать в Киев он принял после беседы с Саакашвили.

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политика, новости, грузия, георгий маргвелашвили, михаил саакашвили, шалва нателашвили, грузинская мечта, лейбористская партия, киев