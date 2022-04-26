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Лидер "Грузинской мечты": любая резолюция "Нацдвижения" – попытка разжечь войну в Грузии
Лидер "Грузинской мечты": любая резолюция "Нацдвижения" – попытка разжечь войну в Грузии
Партия "Нацдвижение" в ближайшее время собирается зарегистрировать проект резолюции о "геноциде украинского народа" 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T17:00+0400
2022-04-26T17:00+0400
2022-04-26T17:00+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддержит ни одну резолюцию по внешней политике и по событиям на Украине, представленную главной оппозиционной силой страны "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Партия "Нацдвижение" в ближайшее время собирается зарегистрировать проект резолюции, в котором речь идет о "геноциде украинского народа".При этом, он подчеркнул, что тот, "кто хочет войны в Грузии, сидит в тюрьме и будет сидеть долго".Ранее правящая партия не раз обвиняла "Нацдвижение" в попытке устроить в Грузии второй фронт на фоне событий на Украине и даже называла главную оппозиционную партию "партией войны".Грузия отказалась вводить санкции против России, но при этом соблюдает международные финансовые санкции, введенные против России. Грузия также оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для нача расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.
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грузия, украина, политика, новости, россия, грузинская мечта, единое нацдвижение, ираклий кобахидзе
Лидер "Грузинской мечты": любая резолюция "Нацдвижения" – попытка разжечь войну в Грузии
Партия "Нацдвижение" в ближайшее время собирается зарегистрировать проект резолюции о "геноциде украинского народа"
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" не поддержит ни одну резолюцию по внешней политике и по событиям на Украине, представленную главной оппозиционной силой страны "Единое национальное движение", заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.
Партия "Нацдвижение" в ближайшее время собирается зарегистрировать проект резолюции, в котором речь идет о "геноциде украинского народа".
"Мы даже не рассматриваем ни одну их ("Нацдвижения" – ред.) резолюцию по внешней политике, так как они преследуют одну и ту же цель – разжечь в Грузии второй фронт. Мы этого не допустим и любая такая провокационная инициатива напрямую связана с интересом разжигания в Грузии войны", – сказал Кобахидзе.
При этом, он подчеркнул, что тот, "кто хочет войны в Грузии, сидит в тюрьме и будет сидеть долго".
Ранее правящая партия не раз обвиняла "Нацдвижение" в попытке устроить в Грузии второй фронт на фоне событий на Украине и даже называла главную оппозиционную партию "партией войны".
Грузия отказалась вводить санкции против России, но при этом соблюдает международные финансовые санкции, введенные против России. Грузия также оказывает гуманитарную и политическую поддержку Украине на международной арене.
Грузия поддержала решение о приостановке членства России в Совете Европы, поддержала запуск Московского механизма в ОБСЕ по Украине, поддержала резолюцию ООН, осуждающую действия России, присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении Донбасса, а также была в числе тех, кто обратился в Гаагский трибунал для нача расследования предполагаемых военных преступлений на Украине.