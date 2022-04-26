https://sputnik-georgia.ru/20220426/ukraina-priznala-natsdvizhenie-partiey-voyny--kobakhidze-266240854.html

Украина признала "Нацдвижение" партией войны – Кобахидзе

Украина признала "Нацдвижение" партией войны – Кобахидзе

Председатель "Грузинской мечты" прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T15:14+0400

2022-04-26T15:14+0400

2022-04-26T15:45+0400

грузия

политика

новости

михаил саакашвили

бидзина иванишвили

украина

киев

молдова

грузинская мечта

ираклий кобахидзе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/17/261425539_0:106:761:534_1920x0_80_0_0_0f863152d8e44906601bb7e493b6b1af.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Официальный Киев устами советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича признал, что самая крупная оппозиционная Грузии "Единое национальное движение" является партией войны, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.По его словам, Арестович раскрыл то, зачем на самом деле Саакашвили вернулся в Грузию спустя восемь лет. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме, а основанная им в начале 2000-х годов партия "Единое национальное движение" борется за его освобождение. "Естественно, Саакашвили не добьется этого, и он должен сидеть в тюрьме. Официальный Киев устами Арестовича признал, что "Нацдвижение" – это партия войны, а также, что они являются предателями", – отметил Кобахидзе.Это сплетни – глава парламента Грузии об аудиозаписях якобы с участием Иванишвили>>Кобазидзе также прокомментировал заявление главы фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины, руководителя украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия об основателе "Грузинской мечты", миллиардере Бидзины Иванишвили. Арахамия назвал Иванишвили "главным грузинским олигархом" и отметил, что он "тесно связан с российской политической верхушкой". По его словам, "Иванишвили превратился в грузинского Януковича"."Хочу сказать ему: в собственном правительстве ищите грузинского Януковича, который до сегодняшнего дня официально является председателем совета реформ. Изгнанный из Грузии за криминал, а затем заключенный в тюрьму криминал Саакашвили является руководителем их совета реформ", – отметил Кобахидзе.Клоунада или инновация? Как в Грузии отреагировали на альянс Маргвелашвили и Саакашвили>>Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.

украина

киев

молдова

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, политика, новости, михаил саакашвили, бидзина иванишвили, украина, киев, молдова, грузинская мечта, ираклий кобахидзе