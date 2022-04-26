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Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги
Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги
В школах и детских садах становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте 26.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.Поправку к закону "О порядке использования государственных символов Грузии" в окончательном чтении поддержали 87 депутатов.Согласно изменениям, в школах и детских садах также становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте."Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага &gt;&gt;Автором законопроекта является депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Кахишвили.Целью законопроекта является популяризация государственных символов среди детей и развитие чувства уважения к ним.
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Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги

20:36 26.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФлаг Грузии на площади Европы
Флаг Грузии на площади Европы - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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В школах и детских садах становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.
Поправку к закону "О порядке использования государственных символов Грузии" в окончательном чтении поддержали 87 депутатов.
Согласно изменениям, в школах и детских садах также становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте.
"Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага >>
Автором законопроекта является депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Кахишвили.
Целью законопроекта является популяризация государственных символов среди детей и развитие чувства уважения к ним.
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