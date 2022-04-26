https://sputnik-georgia.ru/20220426/nad-vsemi-shkolami-i-detsadami-gruzii-budut-razvivatsya-gosudarstvennye-flagi-266248636.html

Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги

Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги

В школах и детских садах становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T20:36+0400

2022-04-26T20:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.Поправку к закону "О порядке использования государственных символов Грузии" в окончательном чтении поддержали 87 депутатов.Согласно изменениям, в школах и детских садах также становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте."Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага >>Автором законопроекта является депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Кахишвили.Целью законопроекта является популяризация государственных символов среди детей и развитие чувства уважения к ним.

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