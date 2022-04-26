https://sputnik-georgia.ru/20220426/nad-vsemi-shkolami-i-detsadami-gruzii-budut-razvivatsya-gosudarstvennye-flagi-266248636.html
Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги
Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги
В школах и детских садах становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T20:36+0400
2022-04-26T20:36+0400
2022-04-26T20:36+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.Поправку к закону "О порядке использования государственных символов Грузии" в окончательном чтении поддержали 87 депутатов.Согласно изменениям, в школах и детских садах также становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте."Одна родина и одно будущее" – премьер Грузии поздравил граждан с Днем флага >>Автором законопроекта является депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Кахишвили.Целью законопроекта является популяризация государственных символов среди детей и развитие чувства уважения к ним.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, политика
Над всеми школами и детсадами Грузии будут развиваться государственные флаги
В школах и детских садах становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки в закон "О правилах использовании государственных символов Грузии", согласно которым на всех школах и детских садах должен быть государственный флаг.
Поправку к закону "О порядке использования государственных символов Грузии" в окончательном чтении поддержали 87 депутатов.
Согласно изменениям, в школах и детских садах также становится обязательным размещение текста государственного гимна Грузии на видном месте.
Автором законопроекта является депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Кахишвили.
Целью законопроекта является популяризация государственных символов среди детей и развитие чувства уважения к ним.