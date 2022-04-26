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О чем говорили на встрече Путин и Гутерриш в Москве
О чем говорили на встрече Путин и Гутерриш в Москве
ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине, заявил генсек организации 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T21:39+0400
2022-04-26T21:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия начала военную спецоперацию в соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.Переговоры Путина и Гутерриша в Москве продлились около часа.По словам Путина, проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года, "Минск-2" был попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением.По мнению президента РФ, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем РФ столкнулась с провокацией в Буче."Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче. Москва знает, кто стоит за этой провокацией", – сказал Путин.При этом он подчеркнул, что никаких боевых действий в Мариуполе сейчас не ведется.Лавров о перспективе переговоров России и Украины &gt;&gt;Российские военные полностью изолировали остатки украинских неонацистов на заводе "Азовсталь". Всего в плен в Мариуполе сдались почти 1 300 человек, а на самом деле, там еще больше, добавил президент. "Мы слышим от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГ*", – заключил Путин.В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине."Я понимаю, что у РФ есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также к европейской глобальной безопасности", – сказал генсек ООН.Гутерреш заявил, что глубоко озабочен гуманитарной ситуацией на Украине и прибыл в Москву с прагматичным подходом."Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", – сказал он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.* – запрещенная в России террористическая организация
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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, украина, оон, антониу гутерриш, обострение ситуации вокруг украины 2022

О чем говорили на встрече Путин и Гутерриш в Москве

21:39 26.04.2022 (обновлено: 21:48 26.04.2022)
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2022
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине, заявил генсек организации
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия начала военную спецоперацию в соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.
Переговоры Путина и Гутерриша в Москве продлились около часа.
По словам Путина, проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года, "Минск-2" был попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением.
Россия вынуждена была признать ДНР и ЛНР с целью прекращения геноцида людей в Донбассе, добавил российский лидер, сообщило РИА Новости.
По мнению президента РФ, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем РФ столкнулась с провокацией в Буче.
"Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче. Москва знает, кто стоит за этой провокацией", – сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что никаких боевых действий в Мариуполе сейчас не ведется.
Лавров о перспективе переговоров России и Украины >>
Российские военные полностью изолировали остатки украинских неонацистов на заводе "Азовсталь". Всего в плен в Мариуполе сдались почти 1 300 человек, а на самом деле, там еще больше, добавил президент.

"Мы слышим от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГ*", – заключил Путин.
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем
Президент РФ В. Путин встретился с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2022
Президент РФ В. Путин встретился с генеральным секретарем ООН А. Гутеррешем
© photo: Sputnik / Владимир Астапкович
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В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине.
"Я понимаю, что у РФ есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также к европейской глобальной безопасности", – сказал генсек ООН.
Гутерреш заявил, что глубоко озабочен гуманитарной ситуацией на Украине и прибыл в Москву с прагматичным подходом.
"Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", – сказал он.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
* запрещенная в России террористическая организация
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