https://sputnik-georgia.ru/20220426/o-chem-govorili-na-vstreche-putin-i-guterrish-v-moskve-266250293.html

О чем говорили на встрече Путин и Гутерриш в Москве

О чем говорили на встрече Путин и Гутерриш в Москве

ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине, заявил генсек организации 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T21:39+0400

2022-04-26T21:39+0400

2022-04-26T21:48+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Россия начала военную спецоперацию в соответствии с уставом ООН, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем.Переговоры Путина и Гутерриша в Москве продлились около часа.По словам Путина, проблема вокруг Украины возникла после госпереворота 2014 года, "Минск-2" был попыткой мирного урегулирования, но люди в Донбассе остались в блокаде и под военным давлением.По мнению президента РФ, на переговорах России и Украины в Стамбуле был серьезный прорыв, но затем РФ столкнулась с провокацией в Буче."Армия РФ не имеет отношения к событиям в Буче. Москва знает, кто стоит за этой провокацией", – сказал Путин.При этом он подчеркнул, что никаких боевых действий в Мариуполе сейчас не ведется.Лавров о перспективе переговоров России и Украины >>Российские военные полностью изолировали остатки украинских неонацистов на заводе "Азовсталь". Всего в плен в Мариуполе сдались почти 1 300 человек, а на самом деле, там еще больше, добавил президент. "Мы слышим от украинских властей, что на "Азовстали" есть гражданские, но тогда украинские военные должны их выпустить, иначе они действуют как ИГ*", – заключил Путин.В свою очередь Гутерриш отметил, что ООН понимает, что у России есть претензии по поводу европейской безопасности и в отношении ситуации на Украине."Я понимаю, что у РФ есть ряд претензий по отношению к тому, что происходит на Украине, а также к европейской глобальной безопасности", – сказал генсек ООН.Гутерреш заявил, что глубоко озабочен гуманитарной ситуацией на Украине и прибыл в Москву с прагматичным подходом."Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит, и мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины. Тем не менее я прибыл в Москву с прагматичным подходом. Мы глубоко озабочены гуманитарной ситуацией на Украине", – сказал он.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.* – запрещенная в России террористическая организация

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россия, в мире, новости, политика, владимир путин, украина, оон, антониу гутерриш, обострение ситуации вокруг украины 2022