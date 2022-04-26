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Ситуация в транспортной отрасли Грузии – данные исследования
Ситуация в транспортной отрасли Грузии – данные исследования
Перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта, говорится в исследовании 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T07:01+0400
2022-04-26T07:01+0400
2022-04-26T07:56+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Рост доходов транспортной отрасли Грузии в 2022 году более чем на 15% превысит уровень 2021 года, говорится в исследовании неправительственной организации "Общество и банки".Авторы отчета считают, что из за-за ситуации на Украине и международных санкций против России спрос на грузинские порты растет. Авторы исследования предполагают, что в текущем году доходы транспортной отрасли в Грузии составят 960 миллионов долларов, что на 150 миллионов долларов больше, чем в 2021 году.Ожидаемые доходы транспортной отрасли Грузии в 2022 году:Рост транспортных доходов окажет серьезное положительное влияние на приток иностранной валюты в Грузию и экономический рост страны. Как показывает исследование, перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта. В конечном счете прогноз по росту экономики Грузии может быть пересмотрен до 4-4,5%.В НПО указывают, что "усиление статуса транзитной страны важно одновременно для политической и экономической стабильности, также это даст дополнительные гарантии безопасности". Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге >>Тем не менее аналитики напоминают, что с этой точки зрения главной проблемой Грузии остается "неразвитая автомобильная, железнодорожная и морская инфраструктура". По их мнению, власти должны предпринять действенные шаги, которые помогут "утвердить место Грузии в качестве транзитного узла в новом мировом порядке".
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грузия, новости, экономика, исследование
Ситуация в транспортной отрасли Грузии – данные исследования
07:01 26.04.2022 (обновлено: 07:56 26.04.2022)
Перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта, говорится в исследовании
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Рост доходов транспортной отрасли Грузии в 2022 году более чем на 15% превысит уровень 2021 года, говорится в исследовании неправительственной организации "Общество и банки".
Авторы отчета считают, что из за-за ситуации на Украине и международных санкций против России спрос на грузинские порты растет.
"Значительный рост доходов ожидается от всех типов грузового и пассажирского транспорта, морского и автомобильного, за счет перенаправления международных грузопотоков", – сказано в документе.
Авторы исследования предполагают, что в текущем году доходы транспортной отрасли в Грузии составят 960 миллионов долларов, что на 150 миллионов долларов больше, чем в 2021 году.
Ожидаемые доходы транспортной отрасли Грузии в 2022 году:
Фрахт (оплата за перевозку груза различными типами транспортных средств) – 656,3 миллиона долларов, что на 11% больше по сравнению с 2021 годом;
Пассажирские перевозки – 116,8 миллиона долларов, рост 34%;
Другие виды обслуживания – 190,7 миллиона долларов, рост 15%.
Рост транспортных доходов окажет серьезное положительное влияние на приток иностранной валюты в Грузию и экономический рост страны. Как показывает исследование, перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта. В конечном счете прогноз по росту экономики Грузии может быть пересмотрен до 4-4,5%.
В НПО указывают, что "усиление статуса транзитной страны важно одновременно для политической и экономической стабильности, также это даст дополнительные гарантии безопасности".
Тем не менее аналитики напоминают, что с этой точки зрения главной проблемой Грузии остается "неразвитая автомобильная, железнодорожная и морская инфраструктура". По их мнению, власти должны предпринять действенные шаги, которые помогут "утвердить место Грузии в качестве транзитного узла в новом мировом порядке".