https://sputnik-georgia.ru/20220426/situatsiya-v-transportnoy-otrasli-gruzii---dannye-issledovaniya-266229194.html

Ситуация в транспортной отрасли Грузии – данные исследования

Ситуация в транспортной отрасли Грузии – данные исследования

Перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта, говорится в исследовании 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T07:01+0400

2022-04-26T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Рост доходов транспортной отрасли Грузии в 2022 году более чем на 15% превысит уровень 2021 года, говорится в исследовании неправительственной организации "Общество и банки".Авторы отчета считают, что из за-за ситуации на Украине и международных санкций против России спрос на грузинские порты растет. Авторы исследования предполагают, что в текущем году доходы транспортной отрасли в Грузии составят 960 миллионов долларов, что на 150 миллионов долларов больше, чем в 2021 году.Ожидаемые доходы транспортной отрасли Грузии в 2022 году:Рост транспортных доходов окажет серьезное положительное влияние на приток иностранной валюты в Грузию и экономический рост страны. Как показывает исследование, перенаправление потоков грузов через Грузию в 2022 году увеличит ВВП страны в виде 0,7 процентных пункта. В конечном счете прогноз по росту экономики Грузии может быть пересмотрен до 4-4,5%.В НПО указывают, что "усиление статуса транзитной страны важно одновременно для политической и экономической стабильности, также это даст дополнительные гарантии безопасности". Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге >>Тем не менее аналитики напоминают, что с этой точки зрения главной проблемой Грузии остается "неразвитая автомобильная, железнодорожная и морская инфраструктура". По их мнению, власти должны предпринять действенные шаги, которые помогут "утвердить место Грузии в качестве транзитного узла в новом мировом порядке".

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