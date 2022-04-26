https://sputnik-georgia.ru/20220426/skandal-s-audiozapisyami-v-gruzii-prodolzhaetsya-chto-bylo-na-samom-dele-266249663.html

Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле

Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле

Встречи с представителями бизнес-сектора не завершились конкретным соглашением или результатом, заявил бизнесмен 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T21:11+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Приближенный к основателю правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" миллиардеру Бидзине Иванишвили бизнесмен Давид Хидашели раскрыл детали встреч, упоминаемых в скандальных аудиозаписях.В понедельник оппозиционные телеканалы распространили аудиозаписи, предположительно, разговора Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым. В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию. Оппозиционные СМИ сразу заявили, что упоминаемый Давид якобы Давид Хидашели.При этом он отметил, что встречи с премьер-министром Ираклием Гарибашвили также не было."Я обратился с просьбой к премьер-министру о встрече, но премьер отправил меня к бизнес-сектору. Тут же хочу отметить, что встречи с представителями бизнес-сектора не завершились конкретным соглашением или результатом", – сказал Хидашели.Что за записиНа записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса."Если ты в это дело впишешься, то я пойдут на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.Лидер "Грузинской мечты": любая резолюция "Нацдвижения" – попытка разжечь войну в Грузии>>А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили.Председатель парламента Шалва Папуашвили назвал эти записи монтажом, а их создание и распространение - частью кампании по распространению дезинформации, чтобы вызвать беспорядки в Грузии и втянуть ее в войну.

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