https://sputnik-georgia.ru/20220426/spravki-v-gruzii-budut-stoit-dorozhe-266253552.html

Справки в Грузии будут стоить дороже

Справки в Грузии будут стоить дороже

Увеличится стоимость выдачи различных документов, в том числе выписки из публичного реестра, кадастровой карты, плана технической инвентаризации и других 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T23:48+0400

2022-04-26T23:48+0400

2022-04-26T23:57+0400

грузия

новости

общество

национальное агентство публичного реестра

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875547_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9375daf85932a926dbac141ec54ae066.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В Грузии с 1 мая поднимутся цены на выдачу ряда справок из Публичного реестра, соответствующее распоряжение обнародовано на сайте Законодательного вестника Грузии.Согласно новым расценкам справка о владении недвижимым имуществом, изменении владельца, а также регистрации земли обойдется в 75 лари вместо 50.На 6 лари дороже обойдется и регистрация ограничений на прибыль от нематериального имущества либо какой-то вещи, которая на сегодняшний день обходится в 20 лари.Подорожает регистрация банковских гарантий и внесение в них изменений в тот же день. С 1 мая эта услуга обойдется в 13 лари вместо 10.На 9 лари дороже обойдется регистрация прав на движимое имущество и нематериальные имущественные блага, которая на сегодняшний день обходится 30 лари.Первичная регистрация земли в Грузии завершится в 2024 году >>А вот регистрация предпринимателя или ее упразднение с 1 мая подорожает сразу до 200 лари. Подорожает и регистрация индивидуального предпринимателя с 20 до 26 лари.Также увеличится стоимость выдачи различных документов, в том числе выписки из публичного реестра, кадастровой карты, плана технической инвентаризации и других.Дорожает и выдача документов в ускоренном режиме.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство публичного реестра