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https://sputnik-georgia.ru/20220426/v-evrope-namereny-zapretit-opasnye-khimikaty-v-podguznikakh-266238767.html
В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках
В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках
Специалисты уже назвали новые ограничения "крупнейшим в истории запретом химикатов" 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T14:19+0400
2022-04-26T14:19+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В странах Европы намерены запретить множество вредных для здоровья химикатов: ограничения касаются антипирена, бисфенола, ПВХ-пластики и ПФАС – химикатов, которые есть в подгузниках и на детских площадках.Об этом, в частности, сказано в "дорожной карте ограничений" – она опубликована на официальном портале Европейской комиссии, передает The Guardian.По информации специалистов, в перечень возможно войдут до 12 тысяч сортов токсичных веществ. В Европе новый план уже назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".Кроме того, запрет также может повлиять на сферу красоты, а именно на производство косметики, красок, а также чистящих средств, клея и пестицидов. К слову, в торговой группе Cefic заявили, что избавление от токсичных элементов сильно отразится на годовой прибыли мировой химотрасли, составляющей 500 миллиардов евро.Грузия усилит мониторинг за качеством воды &gt;&gt;&gt;Ученые утверждают, что химическое засорение земли превысило показатель, за которым идет разрушение глобальных экосистем. Три года назад экогруппа Bund доказала, что промгиганты, такие как BASF, Bayer, Dow Chemicals и ExxonMobil, используют кучу тонн химикатов без каких-либо проверок безопасности.
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общество, в мире, новости, the guardian, экология, здоровье

В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках

14:19 26.04.2022
© photo: Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПодгузники
Подгузники - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2022
© photo: Sputnik / Виталий Аньков
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Специалисты уже назвали новые ограничения "крупнейшим в истории запретом химикатов"
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В странах Европы намерены запретить множество вредных для здоровья химикатов: ограничения касаются антипирена, бисфенола, ПВХ-пластики и ПФАС – химикатов, которые есть в подгузниках и на детских площадках.
Об этом, в частности, сказано в "дорожной карте ограничений" – она опубликована на официальном портале Европейской комиссии, передает The Guardian.

Отмечается, что под новое ограничение использования попадут химикаты, связанные с онкологическими болезнями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, а также ожирением, диабетом и другими диагнозами.

По информации специалистов, в перечень возможно войдут до 12 тысяч сортов токсичных веществ. В Европе новый план уже назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".
Кроме того, запрет также может повлиять на сферу красоты, а именно на производство косметики, красок, а также чистящих средств, клея и пестицидов. К слову, в торговой группе Cefic заявили, что избавление от токсичных элементов сильно отразится на годовой прибыли мировой химотрасли, составляющей 500 миллиардов евро.
Грузия усилит мониторинг за качеством воды >>>
Ученые утверждают, что химическое засорение земли превысило показатель, за которым идет разрушение глобальных экосистем. Три года назад экогруппа Bund доказала, что промгиганты, такие как BASF, Bayer, Dow Chemicals и ExxonMobil, используют кучу тонн химикатов без каких-либо проверок безопасности.
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