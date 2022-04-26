https://sputnik-georgia.ru/20220426/v-evrope-namereny-zapretit-opasnye-khimikaty-v-podguznikakh-266238767.html

В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках

В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках

Специалисты уже назвали новые ограничения "крупнейшим в истории запретом химикатов" 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T14:19+0400

2022-04-26T14:19+0400

2022-04-26T14:19+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В странах Европы намерены запретить множество вредных для здоровья химикатов: ограничения касаются антипирена, бисфенола, ПВХ-пластики и ПФАС – химикатов, которые есть в подгузниках и на детских площадках.Об этом, в частности, сказано в "дорожной карте ограничений" – она опубликована на официальном портале Европейской комиссии, передает The Guardian.По информации специалистов, в перечень возможно войдут до 12 тысяч сортов токсичных веществ. В Европе новый план уже назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".Кроме того, запрет также может повлиять на сферу красоты, а именно на производство косметики, красок, а также чистящих средств, клея и пестицидов. К слову, в торговой группе Cefic заявили, что избавление от токсичных элементов сильно отразится на годовой прибыли мировой химотрасли, составляющей 500 миллиардов евро.Грузия усилит мониторинг за качеством воды >>>Ученые утверждают, что химическое засорение земли превысило показатель, за которым идет разрушение глобальных экосистем. Три года назад экогруппа Bund доказала, что промгиганты, такие как BASF, Bayer, Dow Chemicals и ExxonMobil, используют кучу тонн химикатов без каких-либо проверок безопасности.

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