https://sputnik-georgia.ru/20220426/v-evrope-namereny-zapretit-opasnye-khimikaty-v-podguznikakh-266238767.html
В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках
В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках
Специалисты уже назвали новые ограничения "крупнейшим в истории запретом химикатов" 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T14:19+0400
2022-04-26T14:19+0400
2022-04-26T14:19+0400
общество
в мире
новости
the guardian
экология
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1a/266238380_0:476:2795:2048_1920x0_80_0_0_7c43b110c27599ba159deefe5bf62fcc.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В странах Европы намерены запретить множество вредных для здоровья химикатов: ограничения касаются антипирена, бисфенола, ПВХ-пластики и ПФАС – химикатов, которые есть в подгузниках и на детских площадках.Об этом, в частности, сказано в "дорожной карте ограничений" – она опубликована на официальном портале Европейской комиссии, передает The Guardian.По информации специалистов, в перечень возможно войдут до 12 тысяч сортов токсичных веществ. В Европе новый план уже назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".Кроме того, запрет также может повлиять на сферу красоты, а именно на производство косметики, красок, а также чистящих средств, клея и пестицидов. К слову, в торговой группе Cefic заявили, что избавление от токсичных элементов сильно отразится на годовой прибыли мировой химотрасли, составляющей 500 миллиардов евро.Грузия усилит мониторинг за качеством воды >>>Ученые утверждают, что химическое засорение земли превысило показатель, за которым идет разрушение глобальных экосистем. Три года назад экогруппа Bund доказала, что промгиганты, такие как BASF, Bayer, Dow Chemicals и ExxonMobil, используют кучу тонн химикатов без каких-либо проверок безопасности.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1a/266238380_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_62401263426ede745f0c54072d545199.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, в мире, новости, the guardian, экология, здоровье
В Европе намерены запретить опасные химикаты в подгузниках
Специалисты уже назвали новые ограничения "крупнейшим в истории запретом химикатов"
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. В странах Европы намерены запретить множество вредных для здоровья химикатов: ограничения касаются антипирена, бисфенола, ПВХ-пластики и ПФАС – химикатов, которые есть в подгузниках и на детских площадках.
Об этом, в частности, сказано в "дорожной карте ограничений" – она опубликована на официальном портале Европейской комиссии, передает The Guardian
.
Отмечается, что под новое ограничение использования попадут химикаты, связанные с онкологическими болезнями, гормональными нарушениями, репродуктивными расстройствами, а также ожирением, диабетом и другими диагнозами.
По информации специалистов, в перечень возможно войдут до 12 тысяч сортов токсичных веществ. В Европе новый план уже назвали "крупнейшим в истории запретом химикатов".
Кроме того, запрет также может повлиять на сферу красоты, а именно на производство косметики, красок, а также чистящих средств, клея и пестицидов. К слову, в торговой группе Cefic заявили, что избавление от токсичных элементов сильно отразится на годовой прибыли мировой химотрасли, составляющей 500 миллиардов евро.
Ученые утверждают, что химическое засорение земли превысило показатель, за которым идет разрушение глобальных экосистем. Три года назад экогруппа Bund доказала, что промгиганты, такие как BASF, Bayer, Dow Chemicals и ExxonMobil, используют кучу тонн химикатов без каких-либо проверок безопасности.