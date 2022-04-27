https://sputnik-georgia.ru/20220427/kazakhstan-planiruet-perevezti-cherez-gruziyu-do-3-millionov-tonn-nefti-266254186.html

Казахстан планирует перевезти через Грузию до 3 миллионов тонн нефти

Казахстан планирует перевезти через Грузию до 3 миллионов тонн нефти

Транспортная инфраструктура Грузии максимально готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу, заявили в Минэкономики 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T07:32+0400

2022-04-27T07:32+0400

2022-04-27T08:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Казахстан планирует транспортировать по грузинскому коридору от 2 до 3 миллионов тонн нефти в 2022 году, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.Вице-премьер, глава Минэкономики Леван Давиташвили провел встречу с казахстанской делегацией во главе со спецпредставителем президента Казахстана Ержаном Казыхановым. Стороны обсудили торгово-экономические и транспортно-логистические вопросы между Грузией и Казахстаном. Отмечено, что экономические тенденции между странами характеризуются растущей динамикой, хотя потенциал гораздо больше.Было отмечено, что транспортная инфраструктура Грузии максимально готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу.Говоря о транспортно-логистических связях, стороны подчеркнули необходимость скоординированной работы по привлечению грузов по транспортному коридору, проходящему по Грузии и Казахстану.На встрече стороны договорились приложить совместные усилия для привлечения и обслуживания перевозок грузов в транспортных коридорах через Грузию и Казахстан в долгосрочной перспективе.Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге >>Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, новости, экономика, казахстан, южно-кавказский транспортный коридор, транспорт