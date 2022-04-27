https://sputnik-georgia.ru/20220427/ministr-stroitelstvo-infrastrukturnykh-obektov-v-gruzii-budet-indeksirovatsya-266254677.html

Министр: строительство инфраструктурных объектов в Грузии будет индексироваться

Министр: строительство инфраструктурных объектов в Грузии будет индексироваться

Принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T09:52+0400

2022-04-27T09:52+0400

2022-04-27T10:05+0400

грузия

новости

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цены на недвижимость в тбилиси

ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает возможность индексации строительства инфраструктурных объектов при объявлении тендеров, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.Вопрос индексации строительства встал после того, как в Грузии с конца прошлого года в стране началось подорожание строительных материалов, увеличившееся на фоне событий на Украине."Правительство всегда прислушивается к проблемам сектора, и будет утверждено распоряжение, в рамках которого индексация распространится на текущие соглашения, чего не происходит как правило", – сказал Карселадзе на брифинге.Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики >>По его словам, принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации.При этом он отметил, что в данный момент идет разработка принципов формирования индекса.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, цены на недвижимость в тбилиси, ираклий карселадзе