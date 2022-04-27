https://sputnik-georgia.ru/20220427/ministr-stroitelstvo-infrastrukturnykh-obektov-v-gruzii-budet-indeksirovatsya-266254677.html
Министр: строительство инфраструктурных объектов в Грузии будет индексироваться
Министр: строительство инфраструктурных объектов в Грузии будет индексироваться
Принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T09:52+0400
2022-04-27T09:52+0400
2022-04-27T10:05+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает возможность индексации строительства инфраструктурных объектов при объявлении тендеров, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.Вопрос индексации строительства встал после того, как в Грузии с конца прошлого года в стране началось подорожание строительных материалов, увеличившееся на фоне событий на Украине."Правительство всегда прислушивается к проблемам сектора, и будет утверждено распоряжение, в рамках которого индексация распространится на текущие соглашения, чего не происходит как правило", – сказал Карселадзе на брифинге.Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики >>По его словам, принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации.При этом он отметил, что в данный момент идет разработка принципов формирования индекса.
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Sputnik Грузия
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грузия, новости, экономика, цены на недвижимость в тбилиси, ираклий карселадзе
Министр: строительство инфраструктурных объектов в Грузии будет индексироваться
09:52 27.04.2022 (обновлено: 10:05 27.04.2022)
Принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Правительство Грузии рассматривает возможность индексации строительства инфраструктурных объектов при объявлении тендеров, заявил глава Минрегионов Грузии Ираклий Карселадзе.
Вопрос индексации строительства встал после того, как в Грузии с конца прошлого года в стране началось подорожание строительных материалов, увеличившееся на фоне событий на Украине.
"Правительство всегда прислушивается к проблемам сектора, и будет утверждено распоряжение, в рамках которого индексация распространится на текущие соглашения, чего не происходит как правило", – сказал Карселадзе на брифинге.
По его словам, принцип индексации также распространится на объявленные тендеры, чтобы контракторы могли получить дополнительные средства в рамках индексации.
При этом он отметил, что в данный момент идет разработка принципов формирования индекса.