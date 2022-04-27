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Новый этап в отношениях с Арменией? Итоги визита главы МИД Грузии в Баку

Новый этап в отношениях с Арменией? Итоги визита главы МИД Грузии в Баку

Нормализация отношений Азербайджана и Армении пойдет на пользу всем странам Южного Кавказа, считает азербайджанский дипломат 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузия и Азербайджан рассматривают возможность подписания 19 документов, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге после встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили.Дарчиашвили отправился в Азербайджан с двухдневным официальным визитом во вторник. Визит начался с церемонии возложения венка к памятнику общенационального лидера страны Гейдара Алиева.По словам дипломата, азербайджанская сторона расценивает визит министра иностранных дел Грузии в Баку как наглядный пример стратегического партнерства между двумя странами. Он подчеркнул, что Азербайджан готов приступить к процессу делимитации границы с Арменией."Нормализация отношений Азербайджана и Армении послужит интересам всех стран Южного Кавказа", - подчеркнул Байрамов.По его словам, совместная азербайджано-армянская пограничная комиссия начнет работу в ближайшее время.О том, что у Азербайджана, Грузии и Армении есть хорошие возможности для взаимодействия в трехстороннем формате, заявил на встрече с Дарчиашвили и президент Ильхам Алиев.В рамках визита в Азербайджан Илья Дарчиашвили также встретился со спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой.КПП на границе между Азербайджаном и Грузией>>Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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