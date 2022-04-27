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В Грузии создадут отвечающее за строительство в городах ведомство

В Грузии создадут отвечающее за строительство в городах ведомство

Новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T07:01+0400

2022-04-27T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Парламент Грузии в третьем окончательном чтении поддержал проект о создании нового ведомства – Агентства развития пространства и градостроительства, которое будет подчиняться Минэкономики Грузии.За проект проголосовали 81 депутат, против – 6.Согласно инициированному правительством законопроекту, новое Агентство возьмет на себя планирование застройки городов, которым на данный момент занимается министерство регионального развития Грузии.Бюджет нового ведомства составит 5 миллионов лари. Назначать его главу будет министр экономики, он же утвердит устав Агентства, в которому будут подробно расписаны его функции.Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии >>Власти Грузии в 2021 году заявили о намерении начать развивать региональные центры Грузии. Для этого осенью того же года в семи районах началось осуществление пилотной программы по обновлению городской инфраструктуры. Позже подобные проекты развития урбанистики правительство планирует распространить на всю Грузию.

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грузия, новости, экономика, парламент грузии, строительство