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Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19

Церцвадзе призвал врачей широко использовать новый препарат против COVID-19

Препарат на 89% снижает риск ухудшения состояния ковид-пациентов, госпитализацию и смертность, отметил главный инфекционист страны 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T10:14+0400

2022-04-27T10:14+0400

2022-04-27T10:25+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе призвал врачей онлайн-клиник и семейных докторов максимально использовать новый препарат против COVID-19 Паксловид среди ковид-инфицированных пациентов, проходящих лечение на дому и имеющих соответствующие симптомы.Всемирная организация здравоохранения 22 апреля этого года дала рекомендацию на использование Паксловида среди негоспитализированных пациентов с легкой и средней тяжестью течения заболевания.Как отметил инфекционист, исследования показали, что препарат на 89% снижает риск ухудшения состояния ковид-пациентов, госпитализацию и смертность."Таким образом, в лице Паксловида мир, в том числе и Грузия, получил то, чего так не хватало – эффективный антивирусный препарат для лечения ковид-больных, находящихся дома и имеющих риски ухудшения состояния", – отметил Церцвадзе.Медик назвал важным тот факт, что Грузия была первой в регионе и одной из первых в мире, которая смогла и заполучила этот препарат 22 марта этого года.Путеводитель, который включает всю детальную информацию использования медикамента, утвержден Минздравом Грузии и предоставлен всем ковид-клиникам, семейным врачам и врачам онлайн-клиник. Также подготовлена и напечатана инструкция использования препарата для пациентов.В Грузии разработана исправная система предоставления данного препарата пациентам на дому. В частности, после того, как врач назначит пациенту Паксловид, медики на второй же день приносят больному домой препарат, и первую дозу он принимает под контролем врача."Паксловид не используется для превенции коронавируса и, соответственно, он никак не может заменить вакцину", – подчеркнул Церцвадзе.Паксловид будут применять среди пациентов с хроническими заболеваниями, а также среди тех больных, которые трудно переносят инфекцию. Данный препарат не будет продаваться в аптеках и будет доступно для пациентов только в случае назначения врача.Производителем нового препарата является Pfizer – компания, которая одна из первых изобрела вакцину против коронавируса.В Паксловид входит два препарата – Нирматрелвир и Ритонавир. Медикамент блокирует процесс производства белков вируса, благодаря чему вирус теряет свойство размножения и становится недееспособным. Длительность лечения этим препаратом составляет пять дней.Лечение этим препаратом необходимо начать в течение не позднее пяти дней после выявления симптомов. Именно поэтому все лица, имеющие симптомы коронавируса, должны как можно быстрее сделать тест, чтобы суметь начать лечение новым препаратом.Медики категорически предупреждают, что заниматься самолечением и своевольно принимать данный препарат категорически запрещено.Темпы вакцинации в Грузии: пока не привита половина взрослого населения >>>В ноябре 2021 года фармацевтическая компания Pfizer заявила, что новый таблетированный препарат Паксловид показал многообещающие результаты в клинических испытаниях. И теперь это первое пероральное лекарство, одобренное и разрешенное к использованию FDA для лечения COVID-19.В декабре 2021 года Центр за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешил Паксловид для лечения COVID-19 разных степеней тяжести. Его можно использовать для взрослых и детей в возрасте от 12 лет (с массой тела свыше 40 кг) и старше с высоким риском осложнений от коронавируса.

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коронавирус covid-19, новости, общество, грузия, минздрав, здравоохранение в грузии