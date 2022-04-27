https://sputnik-georgia.ru/20220427/v-gruzii-podderzhat-talantlivykh-pisateley---obyavlen-konkurs-na-izdanie-knig-266264739.html

В Грузии поддержат талантливых писателей - объявлен конкурс на издание книг

В Грузии поддержат талантливых писателей - объявлен конкурс на издание книг

Цель инициативы - найти новых талантливых авторов и содействовать популяризации их творчества 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T14:38+0400

2022-04-27T14:38+0400

2022-04-27T14:38+0400

министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии объявило конкурс "Новая грузинская книга – содействие писателям".Целью конкурса — развитие литературных процессов в стране, популяризация грузинских авторов и открытие талантливых писателей путем продвижения новых изданий современной грузинской художественной литературы. Бюджет конкурса составляет 60 тысяч лари (19,7 тысяч долларов).В министерстве отмечают, что в 2021 году в рамках конкурса было профинансировано 23 проекта, а именно издано 23 книги, однако в прошлом году в конкурсе могли участвовать только издательства.Подчеркивается, что юридические лица в данной сфере должны иметь опыт работы не менее двух лет. Индивидуальный участник может подать только одну заявку.Предпочтение может быть отдано проектам, предусматривающим издание книги к юбилейным датам авторов, работающих в области литературы, в целях презентации и популяризации их творчества.Писатель из Грузии удостоен премии Европейского Союза в области литературы >>>Конкурсные заявки будут приниматься с 27 апреля по 12 мая в министерстве по адресу ул. Набережная, 4 в материальной форме или в электронном виде по почте info@culture.gov.ge.Информация о проекте-победителе будет опубликована на официальной странице министерства не позднее 20 мая 2022 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство культуры, спорта и молодежи грузии, грузия, грузинская литература, новости, культура