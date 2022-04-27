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В Тбилиси от Конго-крымской лихорадки лечатся три человека

В Тбилиси от Конго-крымской лихорадки лечатся три человека

Тяжелое инфекционное заболевание переходит от животного к человеку 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T15:31+0400

2022-04-27T15:31+0400

2022-04-27T15:37+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В тбилисской инфекционной больнице от тяжелого инфекционного заболевания – Конго-крымской лихорадки – лечатся три человека, заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе.Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.По его словам, Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья активно работает вместе с министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства над тем, чтобы домашний скот был соответствующе обработан.Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.Симптомы появляются внезапно – с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения, боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может быть тошнота, рвота, диарея, боли в животе и горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность сознания.Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в области живота может локализоваться в правой верхней части.Эбола вернулась? В ДР Конго выявили случай заражения лихорадкой >>>Другие клинические признаки включают тахикардию (учащенное сердцебиение), увеличение лимфатических узлов и сыпь, вызываемые кровотечением в кожу, на внутренней поверхности слизистых оболочек, например, во рту и в горле, а также на коже. Обычно наблюдаются признаки гепатита, и после пятого дня заболевания у тяжелобольных пациентов может наступать быстрое ухудшение функций почек и внезапная печеночная или легочная недостаточность.

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