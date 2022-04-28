https://sputnik-georgia.ru/20220428/magnitnye-buri-v-mae-2022-neblagopriyatnye-dni-chto-delat-266294809.html

Магнитные бури в мае 2022: неблагоприятные дни, что делать

Магнитные бури в мае 2022: неблагоприятные дни, что делать

В мае 2022 года, по прогнозу специалистов, ожидаются магнитные бури, которые окажут негативное влияние на многих людей, особенно на метеозависимых 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T18:59+0400

2022-04-28T18:59+0400

2022-04-28T18:59+0400

справки

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Зная точные даты магнитных бурь в мае, можно заранее подготовиться к ним и облегчить свое состояние в неблагоприятные дни.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, когда в мае ожидаются магнитные бури и что нужно делать в неблагоприятные дни.Магнитные бури в маеВ мае, по прогнозам специалистов, ожидается несколько магнитных бурь.Первая магнитная буря в мае ожидаются 1 числа – геомагнитное возмущение ожидается средней силы.Следующая магнитная буря ожидается 7-8 мая - геомагнитное возмущение, по прогнозу, будет достаточно сильным и повлияет не только метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, но и на вполне здоровых.Еще одна магнитная буря средней интенсивности ожидается 14 мая.Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 17-18 мая – геомагнитное возмущение ожидается незначительное, соответственно они в основном затронут только метеочувствительных людей.Все остальные дни в мае будут стабильными и без активных всплесков на Солнце.Неблагоприятные дни – что делать?По статистике, на магнитные бури реагируют до 70% жителей Земли, но серьезную проблему активные всплески на Солнце, представляют для тех, кто чувствует любые изменения погоды.Соответственно, у большинства людей, в неблагоприятные дни, бывают перепады настроения, незначительные недомогания и проблемы со сном. А метеозависимым людям, а также лицам с хроническими заболеваниями и психическими проблемами, нужно позаботиться о своем здоровье.Испытывать судьбу в неблагоприятные дни не стоит и здоровым людям – специалисты советуют во время магнитных бурь не перегружать себя тяжелой пищей, алкоголем, кофеином и сигаретами.В целом, медики советуют всем начать неблагоприятный день с контрастного душа, а накануне - принять теплую ванну и хорошо выспаться.Головная боль – это проблема, которая чаще всего беспокоит людей в период магнитных бурь. Чтобы предупредить эту проблемы, специалисты советуют в неблагоприятные дни, сделать гимнастику, заняться йогой, устроить утреннюю пробежку или просто прогуляться. Легкая физическая активность улучшит циркуляцию крови в организме и спасет от плохого самочувствия.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20220209/chto-sdelala-so-sputnikami-kompanii-ilona-maska-magnitnaya-burya-podrobnosti-264275653.html

https://sputnik-georgia.ru/20190515/Magnitnye-buri-i-chelovek-astronom-rasskazal-o-vliyanii-izmeneniy-v-kosmose-na-lyudey-245246750.html

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