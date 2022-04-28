https://sputnik-georgia.ru/20220428/premer-ministr-gruzii-gotov-priyti-v-parlament-266298496.html

Премьер-министр Грузии готов прийти в парламент

Премьер-министр Грузии готов прийти в парламент

Оппозиционная партия "Лело для Грузии" вызывает премьера для ответов на вопросы по поводу распространенных в начале недели аудиозаписей 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T22:42+0400

2022-04-28T22:42+0400

2022-04-28T22:42+0400

грузия

новости

политика

ираклий гарибашвили

парламент грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/19/252126985_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3d6209e4d20ab08f121b5f1c3e24fa31.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили готов ответить на вопросы депутатов в парламенте в рамках интерпелляции, заявил глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили.Оппозиционная партия "Лело для Грузии" заявила о намерении пригласить Ираклия Гарибашвили в парламент для ответов на вопросы по поводу распространенных в начале недели аудиозаписей.По его словам, в правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" нет проблем ответить на вопросы и поставить окончательную точку в вопросе.Скандал с аудиозаписямиВ понедельник оппозиционные телеканалы распространили аудиозаписи, предположительно, разговора Иванишвили с российским миллиардером Владимиром Евтушенковым. В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в ГрузиюНа записи, которая датируется 10 марта, предположительно, Евтушенков предлагает Иванишвили "идею касательно зерна". В разговоре упоминаются имена некоего Давида и Али Узденова – вице-президента АФК "Система", которые якобы должны приехать в Грузию и ознакомить с деталями вопроса.Скандал с аудиозаписями в Грузии продолжается: что было на самом деле >>"Если ты в это дело впишешься, то я пойду на это дело", – говорит человек голосом Евтушенкова, после чего получает согласие на встречу и обсуждение вопроса.А на второй записи от 12 марта человек голосом Иванишвили говорит, якобы Евтушенкову, что он отправил бизнесменов на встречу с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. "Я дал ему, в принципе, что надо делать", – говорит якобы Иванишвили.Позже и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и бизнесмен Давид Хидашели, которого упоминали в записи, подтвердили, что Узденов приезжал в Грузию и встречался с представителями бизнес-сектора, однако по итогам встречи результатов достигнуто не было.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, политика, ираклий гарибашвили, парламент грузии