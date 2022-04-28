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Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус
Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус
Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T20:23+0400
2022-04-28T20:23+0400
2022-04-28T20:23+0400
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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ущелье Мачахела в высокогорной Аджарии после Национального парка получит еще и статус охраняемого ландшафта, сообщает аджарское телевидение.Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается своей уникальной природой. Местные жители считают, что новый статус принесет новые возможности ущелью и окончательно снимет с повестки дня вопрос строительства ГЭС, категорически против чего они выступают.По словам Кахидзе, многие дома здесь были брошены, однако после того, как ущелье стало популярным и известным, люди начали возвращаться.Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента. Создание охраняемого ландшафта Мачахелы должен стать своеобразным гарантом защиты биомногообразия ущелья и историко-культурного наследия, более того, это должно помочь его развитию, считают авторы проекта.Законопроект охраняемого ландшафта Мачахелы был подготовлен при поддержке Программы развития ООН и уже прошел комитетские слушания в парламенте Грузии. Осталось вынести его на комитете по защите окружающей среды, заседание которого, предположительно, состоится на будущей неделе.Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии >>По словам координатора проекта Ираклия Горадзе, уже существующий статус Национального парка не оказался достаточным для защиты природного культурного наследия этого места."Охраняемый ландшафт – это признанная на международном уровне форма охраняемой территории. Его цель защита как природного, так и появившегося в результате взаимодействия человека и природы культурного ландшафта", - заявил Горадзе.По его словам, на охраняемом ландшафте разрешается иметь частную собственность, вести хозяйственную и другую деятельность, которая будут содействовать сохранению естественных культурных ландшафтов. В частности, развивать туризм и сельское хозяйство, а также осуществлять инфраструктурные проекты.Ущелье Мачахела – одно из самых привлекательных и особых мест в регионе. Земо Мачахела на сегодняшний день находится в Турции, а Квемо Мачахела - в Грузии.
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грузия, новости, общество, аджария, национальный парк мачахела, экология в грузии
Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус
Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ущелье Мачахела в высокогорной Аджарии после Национального парка получит еще и статус охраняемого ландшафта, сообщает аджарское телевидение.
Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается своей уникальной природой. Местные жители считают, что новый статус принесет новые возможности ущелью и окончательно снимет с повестки дня вопрос строительства ГЭС, категорически против чего они выступают.
"Помимо того, что наше ущелье отличается богатейшим биомногообразием – древнейшими колходскими лесами, у нас есть историческое наследие – через ущелье проходил малый шелковый путь, на котором ходила наша царица Тамар", - рассказала жительница села Зеда Чхутунети Лейла Кахидзе.
По словам Кахидзе, многие дома здесь были брошены, однако после того, как ущелье стало популярным и известным, люди начали возвращаться.
Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента. Создание охраняемого ландшафта Мачахелы должен стать своеобразным гарантом защиты биомногообразия ущелья и историко-культурного наследия, более того, это должно помочь его развитию, считают авторы проекта.
Законопроект охраняемого ландшафта Мачахелы был подготовлен при поддержке Программы развития ООН и уже прошел комитетские слушания в парламенте Грузии. Осталось вынести его на комитете по защите окружающей среды, заседание которого, предположительно, состоится на будущей неделе.
По словам координатора проекта Ираклия Горадзе, уже существующий статус Национального парка не оказался достаточным для защиты природного культурного наследия этого места.
"Охраняемый ландшафт – это признанная на международном уровне форма охраняемой территории. Его цель защита как природного, так и появившегося в результате взаимодействия человека и природы культурного ландшафта", - заявил Горадзе.
По его словам, на охраняемом ландшафте разрешается иметь частную собственность, вести хозяйственную и другую деятельность, которая будут содействовать сохранению естественных культурных ландшафтов. В частности, развивать туризм и сельское хозяйство, а также осуществлять инфраструктурные проекты.
Ущелье Мачахела – одно из самых привлекательных и особых мест в регионе. Земо Мачахела на сегодняшний день находится в Турции, а Квемо Мачахела - в Грузии.