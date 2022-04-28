https://sputnik-georgia.ru/20220428/uschele-machakhela-v-adzharii-poluchit-novyy-status-266296867.html

Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус

Ущелье Мачахела в Аджарии получит новый статус

Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T20:23+0400

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экология в грузии

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Ущелье Мачахела в высокогорной Аджарии после Национального парка получит еще и статус охраняемого ландшафта, сообщает аджарское телевидение.Ущелье Мачахела находится в 20 километрах от Батуми, на высоте 300-800 метров над уровнем моря и отличается своей уникальной природой. Местные жители считают, что новый статус принесет новые возможности ущелью и окончательно снимет с повестки дня вопрос строительства ГЭС, категорически против чего они выступают.По словам Кахидзе, многие дома здесь были брошены, однако после того, как ущелье стало популярным и известным, люди начали возвращаться.Историческое ущелье новый статус, предположительно, получит до завершения весенней сессии парламента. Создание охраняемого ландшафта Мачахелы должен стать своеобразным гарантом защиты биомногообразия ущелья и историко-культурного наследия, более того, это должно помочь его развитию, считают авторы проекта.Законопроект охраняемого ландшафта Мачахелы был подготовлен при поддержке Программы развития ООН и уже прошел комитетские слушания в парламенте Грузии. Осталось вынести его на комитете по защите окружающей среды, заседание которого, предположительно, состоится на будущей неделе.Новое этносело появится в ущелье Мачахела в Аджарии >>По словам координатора проекта Ираклия Горадзе, уже существующий статус Национального парка не оказался достаточным для защиты природного культурного наследия этого места."Охраняемый ландшафт – это признанная на международном уровне форма охраняемой территории. Его цель защита как природного, так и появившегося в результате взаимодействия человека и природы культурного ландшафта", - заявил Горадзе.По его словам, на охраняемом ландшафте разрешается иметь частную собственность, вести хозяйственную и другую деятельность, которая будут содействовать сохранению естественных культурных ландшафтов. В частности, развивать туризм и сельское хозяйство, а также осуществлять инфраструктурные проекты.Ущелье Мачахела – одно из самых привлекательных и особых мест в регионе. Земо Мачахела на сегодняшний день находится в Турции, а Квемо Мачахела - в Грузии.

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грузия, новости, общество, аджария, национальный парк мачахела, экология в грузии