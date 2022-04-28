https://sputnik-georgia.ru/20220428/v-gruzii-menyaetsya-zakon-o-proslushke-telefonov-266295168.html

В Грузии меняется закон о прослушке телефонов

В Грузии меняется закон о прослушке телефонов

Срок прослушки может быть продлен по ходатайству чиновника прокуратуры на три месяца, а по просьбе Генпрокурора - еще на три, говорится в законопроекте 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T19:42+0400

2022-04-28T19:42+0400

2022-04-28T19:43+0400

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ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputni Депутаты, входящие в юридический комитет парламента, представители грузинской оппозиции и силовых структур обсуждают новые правила прослушки по уголовным делам в Грузии.Причиной встречи стали претензии оппозиции к проекту закона во время обсуждения в первом чтении. Оппозиция была недовольна сроками прослушки и системой переноса сроков.О чем поправкиПоправки в Уголовно-процессуальный кодекс предполагают проведение тайных следственных мероприятий в три этапа всего на срок 9 месяцев вместо трех.На первом этапе срок по решению суда на основании ходатайства прокурора срок прослушки и тайной слежки будет три месяца, позже срок может быть продлен по ходатайству вышестоящего чиновника прокуратуры еще на три месяца, а после по ходатайству Генпрокурора – еще на три месяца.При этом если речь идет о таких преступлениях, как убийство, нечеловеческое обращение, должностные преступления, киберпреступления и торговля наркотиками, срок может быть продлен столько раз, сколько необходимо следствию.Кроме того, по новой версии законопроекта, срок, когда лицу, в отношении которого ведется прослушка, должны сообщить о проведении следственных мероприятий, может переноситься неограниченное число раз, пока это будет необходимо следствию.

https://sputnik-georgia.ru/20220124/kto-vozglavit-vedomstva-sozdannye-na-baze-sluzhby-gosinspektora-gruzii-263833972.html

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грузия, новости, политика, парламент грузии, генеральная прокуратура грузии