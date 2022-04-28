https://sputnik-georgia.ru/20220428/vkontakte-pokupaet-novostnye-servisy-yandeks-266296311.html
"ВКонтакте" покупает новостные сервисы "Яндекс"
"ВКонтакте" покупает новостные сервисы "Яндекс"
Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от регулирующих органов 28.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-28T20:01+0400
2022-04-28T20:01+0400
2022-04-28T20:01+0400
в мире
россия
новости
общество
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/10/265262165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de5721f309b754a26cc7660afbcec076.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Компания VK подписала соглашение с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен."VK Company Limited 28 апреля объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее.Аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей за месяц >>В марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/10/265262165_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8f5c2aa4cd91682c052aa652df1c9e8f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, общество, интернет
"ВКонтакте" покупает новостные сервисы "Яндекс"
Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от регулирующих органов
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Компания VK подписала соглашение с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен.
"VK Company Limited 28 апреля объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", - говорится в сообщении
.
В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее.
В марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий.
Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.