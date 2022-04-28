https://sputnik-georgia.ru/20220428/vkontakte-pokupaet-novostnye-servisy-yandeks-266296311.html

"ВКонтакте" покупает новостные сервисы "Яндекс"

"ВКонтакте" покупает новостные сервисы "Яндекс"

Для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от регулирующих органов 28.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-28T20:01+0400

2022-04-28T20:01+0400

2022-04-28T20:01+0400

в мире

россия

новости

общество

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/10/265262165_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de5721f309b754a26cc7660afbcec076.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Компания VK подписала соглашение с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен."VK Company Limited 28 апреля объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с "Яндексом" по приобретению сервиса агрегирования новостей "Яндекс.Новости" и рекомендательной платформы "Яндекс.Дзен", - говорится в сообщении.В компании уточнили, что для совершения сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Подробные условия сделки будут раскрыты позднее.Аудитория "ВКонтакте" превысила сто миллионов пользователей за месяц >>В марте "Яндекс" сообщил, что рассматривает различные варианты для платформ "Новости" и "Дзен", включая их продажу. Компания отмечала, что намерена сосредоточиться на развитии бизнесов и продуктов, связанных с технологиями: поискового сервиса, рекламы, беспилотников и облачных технологий. Кроме того, "Яндекс" планирует сосредоточиться на развитии транзакционных услуг, включая электронную коммерцию и агрегатора такси.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, общество, интернет