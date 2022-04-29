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Агентство конкуренции: изменения в Морской кодекс Грузии обеспечат правила честной игры

Агентство конкуренции: изменения в Морской кодекс Грузии обеспечат правила честной игры

Для развития здоровых отношений между отдельными подразделениями порта необходимо сохранять объективный подход со стороны государства, считает глава Агентства 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T18:39+0400

2022-04-29T18:39+0400

2022-04-29T18:39+0400

грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Поправки в Морской кодекс предотвратят установление монополии на рынке и сделают сектор более конкурентоспособным, заявил председатель Национального агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе.Парламент Грузии начал обсуждение законопроекта "О внесении изменений в Морской кодекс Грузии" 4 апреля 2022 года. Депутаты уже приняли поправки во втором чтении.По его словам, в проекте поправок четко прописан ареал деятельности как государства, так и частного сектора, нет функционального дублирования, что будет способствовать правильному развитию сектора.Леквинадзе отметил, что для развития здоровых отношений между отдельными подразделениями порта необходимо сохранять объективный, взвешенный и прозрачный подход со стороны государства.Оператор Потийского порта выступил против поправок в Морской кодекс Грузии >>"Согласно сложившейся в мире практике, в большинстве морских стран исполнителем этой функции является государство, а соответствующие государственные органы несут ответственность за общественную инфраструктуру и открытость", - сказал Леквинадзе.Проект поправок в Морской кодекс Грузии поддерживает и бизнес-омбудсмен Отар Данелия, считая, что поправки отвечают вызову, созданному в отрасли в последнее время.Согласно поправкам, в случае наличия в порту более одной портовой единицы, портовые единицы осуществляют углубление и содержание входного канала на основании заключенного между ними договора в соответствии с правилами, установленными правительством Грузии."Взвешенная позиция, которая согласована со сторонами, является тем правильным решением, которое можно рассматривать как одну из лучших форм регулирования. Когда это необходимо, государство должно действовать таким образом", - сказал бизнес-омбудсмен.В целях сохранения открытости порта законопроект предусматривает предоставление полномочий Агентству морского транспорта в случае, установленном нормативным актом правительства Грузии.Перспективы Потийского порта: инвесторы нацелены на расширение >>В частности, после того, как подразделения порта не достигнут соглашения провести работы по углублению канала и обеспечить глубину канала, в этом случае агентство не будет нести ответственность за любые расходы на инфраструктуру, принадлежащую портовым единицам."Аппарат бизнес-омбудсмена в ежедневной коммуникации с бизнесом. У нас активное сотрудничество практически со всеми отраслями", - отметил Данелия.Как заявляют в компании, законопроект значительно ограничивает способность APM Terminals получать доход, гарантированный соглашениями о приватизации, но оставляет значительные финансовые обязательства.В компании считают, что заявленная цель законопроекта – сбалансировать интересы бизнес-операторов, но на самом деле предлагаемые изменения не обеспечивают справедливого и равноправного отношения к APM Terminals как к инвестору.

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грузия, новости, потийский порт, агентство морского транспорта, экономика