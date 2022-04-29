https://sputnik-georgia.ru/20220429/byvshiy-vladelets-ids-borjomi-predlagaet-gosudarstvu-vykupit-kompaniyu-266321428.html

Бывший владелец IDS Borjomi предлагает государству выкупить компанию

Бывший владелец IDS Borjomi предлагает государству выкупить компанию

Государство должно продать акции гражданам Грузии через Тбилисскую фондовую биржу, считает политик 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T19:01+0400

2022-04-29T19:01+0400

2022-04-29T19:01+0400

грузия

новости

экономика

мамука хазарадзе

"боржоми"

ids borjomi georgia

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Лидер партии "Лело для Грузии", банкир и основатель TBC Bank Мамука Хазарадзе считает, что государство должно выкупить акции "Боржоми" у российской компании "Альфа-групп" и продать их гражданам Грузии.Компания IDS Borjomi заявила 29 апреля о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине.По словам политика, на кону бренд "Боржоми", его будущее, экспорт, тысячи рабочих мест, доходы бюджета.Хазарадзе также напомнил, что семья Бадри Патаркацишвили и нынешний менеджер телекомпании "Имеди" продали контрольный пакет акций "Боржоми" Alfa Group Consortium в 2013 году.Не упомянул политик о том, что IDS Borjomi была основана в 1995 году Мамукой Хазарадзе и его деловыми партнерами на основе бренда минеральных вод Borjomi. Правда, потом он продал компанию.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium , основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Заводы по розливу "Боржоми" остановлены в Грузии на неопределенный срок >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

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грузия, новости, экономика, мамука хазарадзе, "боржоми", ids borjomi georgia