https://sputnik-georgia.ru/20220429/zavody-po-rozlivu-borzhomi-ostanovleny-v-gruzii-na-neopredelennyy-srok-266311387.html

Заводы по розливу "Боржоми" остановлены в Грузии на неопределенный срок

Заводы по розливу "Боржоми" остановлены в Грузии на неопределенный срок

"К сложной ситуации, сложившейся на основных рынках сбыта продукции, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, заявили в компании 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T14:18+0400

2022-04-29T14:18+0400

2022-04-29T14:18+0400

грузия

новости

экономика

"боржоми"

ids borjomi georgia

антироссийские санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23477/90/234779021_0:185:3041:1896_1920x0_80_0_0_4dbf39bc0c64b368c0b6a90e2d44a2db.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Компания IDS Borjomi заявляет о временной приостановке производство на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем, вызванных ситуацией на Украине, говорится в заявлении компании.С 2013 года 60% контрольного пакета акций IDS Borjomi принадлежит российской Alfa Group Consortium , основатель которой Михаил Фридман был включен в список российских предпринимателей, попавших под международные санкции.Как пояснили в компании, такое решение было принято из-за сложной финансовой ситуации, в которой находится IDS Borjomi Georgia с начала боевых действий на Украине."К сложной ситуации, сложившейся на основных рынках сбыта продукции компании, добавился ограниченный доступ к банковским счетам, что закрыло компании возможность получения валютной выручки и расчетов с кредиторами", – говорится в заявлении.В компании надеются, что ситуация в скором времени улучшится и "IDS Боржоми" сможет возобновить работу.Минеральная вода "Боржоми" попала под санкции в Эстонии >>Международная компания IDS Borjomi International является одним из трех крупнейших игроков на рынке минеральных вод СНГ и Балтии, лидером в категории природных бутилированных вод.На сегодняшний день в IDS Borjomi International входят: IDS Borjomi Georgia (Грузия), IDS Group Ukraine (Украина), IDS Borjomi Russia (Россия), IDS Borjomi Azerbaijan (Азербайджан), IDS Borjomi Belarus (Беларусь) и IDS Borjomi Europe (Литва). Компания производит такие бренды минеральных вод, как "Боржоми", "Ликани", "Миргородская", "Моршинская", "Трускавецкая Аква-Эко", "Трускавецкая Кристальная", "Святой источник", "Эдельвейс" и другие.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, "боржоми", ids borjomi georgia, антироссийские санкции