https://sputnik-georgia.ru/20220429/elektronnye-tekhnologii-prodolzhat-ispolzovatsya-na-vyborakh-v-gruzii-266325958.html

Электронные технологии продолжат использоваться на выборах в Грузии

Электронные технологии продолжат использоваться на выборах в Грузии

На всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T22:57+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Использование электронных технологий в избирательном процессе Грузии имеет большую перспективу, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.Каландаришвили ознакомил представителей гражданского сектора и политических партий с результатами использовании электронных технологий в избирательных процессах Грузии за последние два года.По словам Каландаришвили, на всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей, наряду с аппаратами голосования и подсчета голосов."Можно с уверенностью сказать, что этот проект удался, несмотря на небольшие технические проблемы, с которыми мы столкнулись в рамках этого пилотного проекта", - отмети Каландаришвили.Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми >>Выборы мажоритарного депутата Сакребуло (совещательного органа) Батуми прошли 2 апреля. Победу в них одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Рамаз Джинчарадзе.Глава ЦИК отметил, что опыт использования администрацией различных технических средств во время пяти выборов дает возможность подумать и обсудить масштабное использование технологических средств.

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