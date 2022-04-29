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Электронные технологии продолжат использоваться на выборах в Грузии
Электронные технологии продолжат использоваться на выборах в Грузии
На всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T22:57+0400
2022-04-29T22:57+0400
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Использование электронных технологий в избирательном процессе Грузии имеет большую перспективу, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.Каландаришвили ознакомил представителей гражданского сектора и политических партий с результатами использовании электронных технологий в избирательных процессах Грузии за последние два года.По словам Каландаришвили, на всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей, наряду с аппаратами голосования и подсчета голосов."Можно с уверенностью сказать, что этот проект удался, несмотря на небольшие технические проблемы, с которыми мы столкнулись в рамках этого пилотного проекта", - отмети Каландаришвили.Кандидат от "Грузинской мечты" выигрывает на выборах в Батуми >>Выборы мажоритарного депутата Сакребуло (совещательного органа) Батуми прошли 2 апреля. Победу в них одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Рамаз Джинчарадзе.Глава ЦИК отметил, что опыт использования администрацией различных технических средств во время пяти выборов дает возможность подумать и обсудить масштабное использование технологических средств.
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Электронные технологии продолжат использоваться на выборах в Грузии
22:57 29.04.2022 (обновлено: 23:07 29.04.2022)
На всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Использование электронных технологий в избирательном процессе Грузии имеет большую перспективу, заявил председатель Центральной избирательной комиссии Георгий Каландаришвили.
Каландаришвили ознакомил представителей гражданского сектора и политических партий с результатами использовании электронных технологий в избирательных процессах Грузии за последние два года.
"В Грузии использование электронных технологий в избирательном процессе показало, что использование этих инструментов имеет большую перспективу. Соответственно, сегодня мы начали широкое обсуждение и дискуссию о широком использовании электронных технологий", - сказал глава ЦИК.
По словам Каландаришвили, на всех 14 избирательных участках в Батумском избирательном округе впервые комплексно использовались аппараты верификации избирателей, наряду с аппаратами голосования и подсчета голосов.
"Можно с уверенностью сказать, что этот проект удался, несмотря на небольшие технические проблемы, с которыми мы столкнулись в рамках этого пилотного проекта", - отмети Каландаришвили.
Выборы мажоритарного депутата Сакребуло (совещательного органа) Батуми прошли 2 апреля. Победу в них одержал кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Рамаз Джинчарадзе.
Глава ЦИК отметил, что опыт использования администрацией различных технических средств во время пяти выборов дает возможность подумать и обсудить масштабное использование технологических средств.