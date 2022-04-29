https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruziya-gotova-dlya-tranzita-iz-kazakhstana-v-evropu--266301163.html

Грузия готова для транзита из Казахстана в Европу

Грузия готова для транзита из Казахстана в Европу

В Тбилиси прошло заседание грузино-казахстанской Межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству 29.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия и Казахстан намерены развивать транзитное направление и международные проекты, заявил министр экономики Грузии Леван Давиташвили после встречи с министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Уксенбаевым. Уксенбаев прибыл в Грузию на заседание Межправительственной комиссии по двустороннему торгово-экономическому сотрудничеству.По его словам, Казахстан играет важную связующую роль между Европой и Азией, как и Грузия."Очень важно, что большая часть грузов идет через Грузию в Европу, что является дополнительным доходом для логистических компаний Грузии, а также для страны в целом", – сказал Давиташвили.Министр экономики также уделил особое внимание углублению регионального сотрудничества.Грузия и Казахстан продолжат укреплять торговые связи >>"Мы продолжим детальные обсуждения с нашими коллегами в Азербайджане, Казахстане и Турции и продолжим работу над тем, чтобы коридор между странами был максимально конкурентоспособным и максимально загруженным", – ДавиташвилиСтраны установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Грузия и Казахстан сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, экономика, новости, казахстан, транзит