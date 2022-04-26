https://sputnik-georgia.ru/20220426/gruziya-i-kazakhstan-prodolzhat-ukreplyat-torgovye-svyazi-266245819.html

Грузия и Казахстан продолжат укреплять торговые связи

Грузия и Казахстан продолжат укреплять торговые связи

На встрече премьера с казахстанской делегацией была подчеркнута важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T18:48+0400

2022-04-26T18:48+0400

2022-04-26T18:48+0400

грузия

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Заседание грузино-казахстанской межправительственной экономической комиссии пройдет в Тбилиси, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Важность запланированного мероприятия для углубления торгово-экономических связей обсудили премьер-министр Ираклий Гарибашвили и представители казахстанской делегации во главе со спецпредставителем президента Казахстана по иностранным делам Ержаном Казыхановым.За первые три месяца текущего года, как и в прошлом году, объем товарооборота между странами резко увеличился, однако, по словам Гарибашвили, наряду с положительной динамикой, наблюдается большой потенциал для дальнейшего развития торгово-экономических отношений.Для задействования этого потенциала стороны намерены провести заседание грузино-казахстанской межправительственной экономической комиссии, которое пройдет в Тбилиси, говорится в сообщении.Грузия привлекает новые грузы для транзита по железной дороге >>На встрече была подчеркнута важность эффективного использования транзитного потенциала Грузии и региона Южного Кавказа в целом. Также было сказано, что Грузия приветствует казахстанских инвесторов. В ходе переговоров были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в области сельского хозяйства и транспорта.На встрече было отмечено, что 2022 год является особенным в двусторонних отношениях между Грузией и Казахстаном, так как исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений.Страны установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Грузия и Казахстан сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении многих лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Грузия и Азербайджан намерены привлекать грузы для транспортного коридора >>Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, новости, экономика, ираклий гарибашвили, казахстан