https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruziya-i-kazakhstan-natseleny-na-rost-tovarooborota-i-tranzitnykh-potokov-266326344.html

Грузия и Казахстан нацелены на рост товарооборота и транзитных потоков

Грузия и Казахстан нацелены на рост товарооборота и транзитных потоков

Подписаны меморандумы о сотрудничестве по стандартизации и метрологии, а также углублению отношений в сфере спорта 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T23:54+0400

2022-04-29T23:54+0400

2022-04-30T00:04+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Грузия и Казахстан договорились укрепить экономические связи и увеличить товарооборот между странами, сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития Грузии.В Тбилиси завершилось 11-е заседание Грузино-казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, в ходе которого стороны подписали протокол, направленный на углубление сотрудничества в ряде секторов.Документ вместе с Давиташвили подписал министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. В нем определены приоритетные направления сотрудничества двух стран в секторах торговли, сельского хозяйства, связи, транспорта, туризма, информационных технологий, инноваций и т.д.Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве по стандартизации и метрологии, а также углублению отношений в сфере спорта.По словам Давиташвили, работа комиссии прошла очень успешно, а подписанные между двумя сторонами соглашения должны стать стимулом для экономических отношений.Грузия готова для транзита из Казахстана в Европу >>Грузино-казахстанская межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству является одним из важных форматов развития торгово-экономических и транспортных отношений между двумя странами, в рамках которого принимаются решения по ряду вопросов. Следующее заседание комиссии пройдет в Казахстане.Грузия и Казахстан установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сферах энергетики, транспорта и сельского хозяйства. Казахстан на протяжении лет был одним из крупных инвесторов Грузии. Эта среднеазиатская страна вкладывала деньги в сферы энергетики и туризма.Товарооборот между странами в январе-марте 2022 года составил 29,5 миллиона долларов, при этом экспорт в Казахстан вырос на 149,7% по сравнению с аналогичными показателями 2021 года, и составил 23,7 миллиона долларов.

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грузия, новости, казахстан, экономика, леван давиташвили