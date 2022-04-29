https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruziya-prisoedinilas-k-deklaratsii-dlya-buduschego-interneta--266301010.html
Грузия присоединилась к Декларации для будущего интернета
Грузия присоединилась к Декларации для будущего интернета
Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T00:25+0400
2022-04-29T00:25+0400
2022-04-29T01:01+0400
грузия
новости
экономика
леван давиташвили
интернет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546100_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_9faaefaa144ff3bac1356c7b22b2cb6a.jpg
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Декларацию для будущего интернета подписал министр экономики Грузии Леван Давиташвили вместе с представителями ряда стран, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина в демократических процессах, а также защита конфиденциальности данных и прав человека в цифровой экосистеме и способствование развитию глобальной экономики. Подписавшие декларацию страны взяли на себя обязательство соблюдать следующие принципы: защита прав и свобод человека, доступ к глобальному интернету, доступный интернет, многостороннее управление интернетом и доверие в цифровой экосистеме.Помимо Грузии декларацию подписали представители Японии, Великобритании, Еврокомиссии, Канады и США.
https://sputnik-georgia.ru/20220428/radiochastoty-v-gruzii-raspredelyat-po-novomu-266288334.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546100_24:0:1827:1352_1920x0_80_0_0_f21529071591b7049d1f57482697ba6e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, экономика, леван давиташвили, интернет
Грузия присоединилась к Декларации для будущего интернета
00:25 29.04.2022 (обновлено: 01:01 29.04.2022)
Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина
ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Декларацию для будущего интернета подписал министр экономики Грузии Леван Давиташвили вместе с представителями ряда стран, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии.
Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина в демократических процессах, а также защита конфиденциальности данных и прав человека в цифровой экосистеме и способствование развитию глобальной экономики.
Подписавшие декларацию страны взяли на себя обязательство соблюдать следующие принципы: защита прав и свобод человека, доступ к глобальному интернету, доступный интернет, многостороннее управление интернетом и доверие в цифровой экосистеме.
Помимо Грузии декларацию подписали представители Японии, Великобритании, Еврокомиссии, Канады и США.