https://sputnik-georgia.ru/20220429/gruziya-prisoedinilas-k-deklaratsii-dlya-buduschego-interneta--266301010.html

Грузия присоединилась к Декларации для будущего интернета

Грузия присоединилась к Декларации для будущего интернета

Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T00:25+0400

2022-04-29T00:25+0400

2022-04-29T01:01+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

интернет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24854/61/248546100_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_9faaefaa144ff3bac1356c7b22b2cb6a.jpg

ТБИЛИСИ, 28 апр — Sputnik. Декларацию для будущего интернета подписал министр экономики Грузии Леван Давиташвили вместе с представителями ряда стран, сообщает пресс-служба Минэкономики Грузии. Целью декларации является поддержка демократических систем и способствование активному участию каждого гражданина в демократических процессах, а также защита конфиденциальности данных и прав человека в цифровой экосистеме и способствование развитию глобальной экономики. Подписавшие декларацию страны взяли на себя обязательство соблюдать следующие принципы: защита прав и свобод человека, доступ к глобальному интернету, доступный интернет, многостороннее управление интернетом и доверие в цифровой экосистеме.Помимо Грузии декларацию подписали представители Японии, Великобритании, Еврокомиссии, Канады и США.

https://sputnik-georgia.ru/20220428/radiochastoty-v-gruzii-raspredelyat-po-novomu-266288334.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, интернет