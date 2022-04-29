https://sputnik-georgia.ru/20220429/lavrov-rossiya-ne-ugrozhaet-nikomu-yadernoy-voynoy-266326154.html

Лавров: Россия не угрожает никому ядерной войной

Лавров: Россия не угрожает никому ядерной войной

Спецоперация России на Украине закончится, как только будут достигнуты цели, заявил Лавров 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T23:20+0400

2022-04-29T23:20+0400

2022-04-29T23:33+0400

в мире

россия

новости

политика

сергей лавров

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266326128_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7f91d21f8500e846a64b9efa74fb5695.jpg

ТБИЛИСИ, 29 апр – Sputnik. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва не считает себя в состоянии войны с НАТО.Однако, по словам главы МИД РФ, похоже, что в альянсе как раз-таки уверены, что ведут войну с Россией.Как отметил Лавров, Россия не может положиться на Запад в вопросах стратегического значения.Спецоперация России на Украине закончится, как только будут достигнуты цели, заявил Лавров, комментируя возможность окончания операции к 9 мая."Она будет завершена, как только цели, которые я уже описал вам, будут реализованы и достигнуты", - сказал министр в интервью телеканалу Al Arabiya.Как отметил министр, Россия не угрожает никому ядерной войной, разговоры об этом начинают западные страны.Лавров о том, начнется ли ядерная война: почему риски реальны? - видео >>"Меня спросили о том, возможна ли ядерная война, повысились ли риски начала ядерной войны и предполагает ли Россия, что такое может случиться. Я ответил, что с самого начала нашего сотрудничества ещё с администрацией (экс-президента США Дональда) Трампа мы предлагали им переподтвердить тезис Рейгана-Горбачева от 1997 года о том, что в ядерной войне не может быть победителей и поэтому она никогда не должна быть развязана", - сказал Лавров.Продовольственный кризисКасаясь обвинений Запада в адрес России по поводу мирового продовольственного кризиса, министр заметил, что он начался не в этом году.Министр отметил, что антироссийские санкции стали основной причиной усугубления кризиса."Озвученные Западом санкции разрушили все существующие цепи продовольственных поставок. Например, десятки иностранных судов заблокированы в Черном и Азовском море на территории Украины, потому что они попали под санкции. Мы готовы их выпустить, а украинское правительство не сотрудничает с нами по этому вопросу", - рассказал Лавров.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, новости, политика, сергей лавров, обострение ситуации вокруг украины 2022