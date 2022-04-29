https://sputnik-georgia.ru/20220429/premer-gruzii-poruchil-izuchit-situatsiyu-na-rynke-topliva-strany-266324927.html

Премьер Грузии поручил изучить ситуацию на рынке топлива страны

Премьер Грузии поручил изучить ситуацию на рынке топлива страны

Агентство конкуренции продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T21:49+0400

2022-04-29T21:49+0400

2022-04-29T21:49+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

цены на топливо

агентство конкуренции грузии

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Агентство конкуренции продолжит мониторинг рынка топлива Грузии и до 15 мая представит отчет Экономическому совету, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Данное решение было принято на заседании Экономического совета под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.В результате рассмотрения отчета было принято решение, что Агентство продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций по содействию здоровой конкуренции на рынке.В конце марта в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. Тогда организаторы заверили, что цены вырастут еще больше, но, снизив акциз, можно снизить цены на топливо.Комментируя митинг, премьер напомнил, что Грузия не производит газ и нефть и полностью зависит от импорта, и призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые вводят их в заблуждение.Топливо в Грузии скоро подешевеет – премьер >>Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.

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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, агентство конкуренции грузии