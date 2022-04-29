https://sputnik-georgia.ru/20220429/premer-gruzii-poruchil-izuchit-situatsiyu-na-rynke-topliva-strany-266324927.html
Премьер Грузии поручил изучить ситуацию на рынке топлива страны
Премьер Грузии поручил изучить ситуацию на рынке топлива страны
Агентство конкуренции продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T21:49+0400
2022-04-29T21:49+0400
2022-04-29T21:49+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
цены на топливо
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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Агентство конкуренции продолжит мониторинг рынка топлива Грузии и до 15 мая представит отчет Экономическому совету, сообщает пресс-служба Администрации правительства.Данное решение было принято на заседании Экономического совета под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.В результате рассмотрения отчета было принято решение, что Агентство продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций по содействию здоровой конкуренции на рынке.В конце марта в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. Тогда организаторы заверили, что цены вырастут еще больше, но, снизив акциз, можно снизить цены на топливо.Комментируя митинг, премьер напомнил, что Грузия не производит газ и нефть и полностью зависит от импорта, и призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые вводят их в заблуждение.Топливо в Грузии скоро подешевеет – премьер >>Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.
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грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили, цены на топливо, агентство конкуренции грузии
Премьер Грузии поручил изучить ситуацию на рынке топлива страны
Агентство конкуренции продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Агентство конкуренции продолжит мониторинг рынка топлива Грузии и до 15 мая представит отчет Экономическому совету, сообщает пресс-служба Администрации правительства.
Данное решение было принято на заседании Экономического совета под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили.
В ходе заседания руководитель Агентства конкуренции Ираклий Леквинадзе представил отчет о ситуации в связи со стоимостью автомобильного топлива за прошедшие три месяца.
В результате рассмотрения отчета было принято решение, что Агентство продолжит наблюдать за рынком топлива с целью выработки комплексных рекомендаций по содействию здоровой конкуренции на рынке.
В конце марта в нескольких крупных городах Грузии прошли акции против повышения цен на топливо. Тогда организаторы заверили, что цены вырастут еще больше, но, снизив акциз, можно снизить цены на топливо.
Комментируя митинг, премьер напомнил, что Грузия не производит газ и нефть и полностью зависит от импорта, и призвал население не поддаваться на провокации политиков, которые вводят их в заблуждение.
Цены на топливо в Грузии начали расти с осени прошлого года, однако резкие скачки зафиксированы в феврале-марте текущего. В частности, бензин АИ-92 за месяц подорожал почти на 12%, его стоимость за литр составила около 3,8 лари (1,2 доллара), а стоимость литра бензина АИ-95 достигла исторического максимума – 4 лари (около 1,24 доллара).
Основным фактором роста цен называется обстановка на международном рынке и обменный курс.