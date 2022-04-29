https://sputnik-georgia.ru/20220429/saakashvili-okazyvaetsya-neobkhodimaya-medpomosch---penitentsiarnaya-sluzhba-266319055.html

Саакашвили оказывается необходимая медпомощь - Пенитенциарная служба

Саакашвили оказывается необходимая медпомощь - Пенитенциарная служба

Скандал вокруг состояния здоровья заключенного Саакашвили продолжает набирать обороты 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T17:35+0400

2022-04-29T17:35+0400

2022-04-29T17:35+0400

возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

грузия

новости

общество

специальная пенитенциарная служба

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы постоянно следит за состоянием здоровья заключенного Михаила Саакашвили и при необходимости принимает меры, предусмотренные соответствующими протоколами, говорится в заявлении ведомства.Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" анонсировали 29 апреля начало акций протеста в Аджарии с требованием перевода Саакашвили в медицинскую клинику за границу. По их словам, экс-президенту не оказывается соответствующая медицинская помощь.При этом, как отмечено в заявлении, несмотря на рекомендации медперсонала, Саакашвили по собственному решению не принимает некоторые из назначенных ему препаратов.По их словам, со дня госпитализации он неоднократно обследовался и получал соответствующее лечение как в Руставской тюрьме, так и в Глданской, а также в Горийском военном госпитале и в других мультифункциональных клиниках.В заявлении также упоминается количество посетителей, которые побывали на свидании с заключенным.Как отмечено в заявлении, у Саакашвили побывали представители спецгруппы медиков, созданной Народным защитником Нино Ломджария, которые 28 апреля представили в Пенитенциарную службу отчет о результатах наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили.Приложение к заключению, по решению Народного защитника, не является публичным. В документ включаются жалобы осужденного, полученные лекарства, заключения специалистов и дополнительные рекомендации.Акции протеста с требованием перевести Саакашвили на лечение за рубеж анонсируют в Аджарии >>>"В связи с этим у Пенитенциарной службы есть вопросы, которые в ближайшее время будут переданы народному защитнику. После получения аргументированного ответа, анализа и уточнения позиций, при необходимости, будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении.Как отмечено в заявлении, Пенитенциарная служба действует в соответствии с потребностями здоровья и безопасности любого осужденного и в целях защиты их интересов и призывает "политически ангажированных субъектов" прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, грузия, новости, общество, специальная пенитенциарная служба