Саакашвили оказывается необходимая медпомощь - Пенитенциарная служба
© AP Photo / Irakli GedenidzeМихаил Саакашвили в зале суда во время процесса по его делу
© AP Photo / Irakli Gedenidze
Скандал вокруг состояния здоровья заключенного Саакашвили продолжает набирать обороты
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы постоянно следит за состоянием здоровья заключенного Михаила Саакашвили и при необходимости принимает меры, предусмотренные соответствующими протоколами, говорится в заявлении ведомства.
Члены оппозиционной партии "Единое национальное движение" анонсировали 29 апреля начало акций протеста в Аджарии с требованием перевода Саакашвили в медицинскую клинику за границу. По их словам, экс-президенту не оказывается соответствующая медицинская помощь.
"Следовательно, любое заявление о том, что Михаил Саакашвили не получает должного лечения, является ложью и намеренной попыткой ввести общественность в заблуждение. Пенитенциарная служба полностью обеспечивает Саакашвили лекарствами, соответствующими его состоянию здоровья", - говорится в заявлении.
При этом, как отмечено в заявлении, несмотря на рекомендации медперсонала, Саакашвили по собственному решению не принимает некоторые из назначенных ему препаратов.
По их словам, со дня госпитализации он неоднократно обследовался и получал соответствующее лечение как в Руставской тюрьме, так и в Глданской, а также в Горийском военном госпитале и в других мультифункциональных клиниках.
В заявлении также упоминается количество посетителей, которые побывали на свидании с заключенным.
"Со дня вселения у Михаила Саакашвили побывало 788 визитеров, и любое лицо, предусмотренное законом, имеет возможность посетить его. Он имеет право каждый день находиться на свежем воздухе и гулять, что он не использует по своему усмотрению. Также полностью защищены все остальные его права", - говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, у Саакашвили побывали представители спецгруппы медиков, созданной Народным защитником Нино Ломджария, которые 28 апреля представили в Пенитенциарную службу отчет о результатах наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили.
Приложение к заключению, по решению Народного защитника, не является публичным. В документ включаются жалобы осужденного, полученные лекарства, заключения специалистов и дополнительные рекомендации.
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"В связи с этим у Пенитенциарной службы есть вопросы, которые в ближайшее время будут переданы народному защитнику. После получения аргументированного ответа, анализа и уточнения позиций, при необходимости, будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, Пенитенциарная служба действует в соответствии с потребностями здоровья и безопасности любого осужденного и в целях защиты их интересов и призывает "политически ангажированных субъектов" прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию.
"В связи с этим у Пенитенциарной службы есть вопросы, которые в ближайшее время будут переданы народному защитнику. После получения аргументированного ответа, анализа и уточнения позиций, при необходимости, будут приняты соответствующие меры", - говорится в заявлении.
Как отмечено в заявлении, Пенитенциарная служба действует в соответствии с потребностями здоровья и безопасности любого осужденного и в целях защиты их интересов и призывает "политически ангажированных субъектов" прекратить целенаправленную дезинформационную кампанию.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.