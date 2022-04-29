https://sputnik-georgia.ru/20220429/studentov-iz-gruzii-priglashayut-na-konkurs-esse-tsentra-im-e-m-primakova-266237485.html

Студентов из Грузии приглашают на конкурс эссе Центра им. Е. М. Примакова

Студентов из Грузии приглашают на конкурс эссе Центра им. Е. М. Примакова

Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, желающих развивать грузино-российские связи 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T08:31+0400

2022-04-29T08:31+0400

2022-04-29T08:31+0400

конкурс

евгений примаков

грузино-российские отношения

грузия

россия

общество

студенты

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Студенты из Грузии могут принять участие в конкурсе эссе, который проводит Грузино-российский центр имени Е. М. Примакова.Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, изучающих двусторонние отношения, Евроатлантический регион и Кавказ, и желающих развивать грузино-российские связи.Принять участие могут граждане Грузии и России: Для принятия участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней эссе, объемом не более 10 тысяч знаков. Эссе может быть написано на русском или на грузинском языке.Тема работы по Кавказскому и Евроатлантическому региону определяется конкурсантами самостоятельно в рамках таких сфер как политика, сфера безопасности, экономики, социальной и культурной.В Грузии учредили премию для композиторов >>>Возраст участников – от 18 до 35 лет. Список участников программы формируется на основе конкурса. Срок подачи заявок до 13 мая года включительно, объявят результаты до 23 мая.По итогам конкурса определятся десять победителей. Каждый из них получит памятную грамоту и приглашение к участию в Грузино-российском диалоге, который пройдет в начале июля в России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

конкурс, евгений примаков, грузино-российские отношения, грузия, россия, общество, студенты