https://sputnik-georgia.ru/20220429/studentov-iz-gruzii-priglashayut-na-konkurs-esse-tsentra-im-e-m-primakova-266237485.html
Студентов из Грузии приглашают на конкурс эссе Центра им. Е. М. Примакова
Студентов из Грузии приглашают на конкурс эссе Центра им. Е. М. Примакова
Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, желающих развивать грузино-российские связи 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T08:31+0400
2022-04-29T08:31+0400
2022-04-29T08:31+0400
конкурс
евгений примаков
грузино-российские отношения
грузия
россия
общество
студенты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23095/42/230954205_0:68:1201:743_1920x0_80_0_0_78f0535a38b0289249894d7da7947501.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Студенты из Грузии могут принять участие в конкурсе эссе, который проводит Грузино-российский центр имени Е. М. Примакова.Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, изучающих двусторонние отношения, Евроатлантический регион и Кавказ, и желающих развивать грузино-российские связи.Принять участие могут граждане Грузии и России: Для принятия участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней эссе, объемом не более 10 тысяч знаков. Эссе может быть написано на русском или на грузинском языке.Тема работы по Кавказскому и Евроатлантическому региону определяется конкурсантами самостоятельно в рамках таких сфер как политика, сфера безопасности, экономики, социальной и культурной.В Грузии учредили премию для композиторов >>>Возраст участников – от 18 до 35 лет. Список участников программы формируется на основе конкурса. Срок подачи заявок до 13 мая года включительно, объявят результаты до 23 мая.По итогам конкурса определятся десять победителей. Каждый из них получит памятную грамоту и приглашение к участию в Грузино-российском диалоге, который пройдет в начале июля в России.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23095/42/230954205_60:0:1139:809_1920x0_80_0_0_124fb0a9c6779c5b8ab4d6c4f819a3ab.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
конкурс, евгений примаков, грузино-российские отношения, грузия, россия, общество, студенты
Студентов из Грузии приглашают на конкурс эссе Центра им. Е. М. Примакова
Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, желающих развивать грузино-российские связи
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Студенты из Грузии могут принять участие в конкурсе эссе, который проводит Грузино-российский центр имени Е. М. Примакова.
Цель конкурса – выявить талантливых молодых специалистов, изучающих двусторонние отношения, Евроатлантический регион и Кавказ, и желающих развивать грузино-российские связи.
Принять участие могут граждане Грузии и России:
молодые специалисты в области международных отношений, политики, экономики, регионоведения и культурологии;
активисты общественных организаций, вовлеченных в международную деятельность и вопросы публичной дипломатии;
представители местных и региональных органов самоуправления, госструктур;
студенты, аспиранты профильных факультетов.
Для принятия участия в конкурсе необходимо заполнить анкету, прикрепить к ней эссе, объемом не более 10 тысяч знаков. Эссе может быть написано на русском или на грузинском языке.
Тема работы по Кавказскому и Евроатлантическому региону определяется конкурсантами самостоятельно в рамках таких сфер как политика, сфера безопасности, экономики, социальной и культурной.
Возраст участников – от 18 до 35 лет. Список участников программы формируется на основе конкурса. Срок подачи заявок до 13 мая года включительно, объявят результаты до 23 мая.
По итогам конкурса определятся десять победителей. Каждый из них получит памятную грамоту и приглашение к участию в Грузино-российском диалоге, который пройдет в начале июля в России.