https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-sotsialnykh-setyakh-oruduyut-moshenniki---preduprezhdenie-natsbanka-266322057.html
В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка
В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка
Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T20:43+0400
2022-04-29T20:43+0400
2022-04-29T20:43+0400
грузия
новости
происшествия
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/42/238544266_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_92fb1f3549d5433fe128e601b26d3242.jpg
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупреждает о мошенниках, которые при помощи рекламных объявлений в социальных сетях предлагают клиентам в обмен на задаток открыть депозит под высокую процентную ставку, говорится в заявлении Нацбанка.Компания, предлагающая клиентам открыть "депозит" под высокую процентную ставку, - "Сферо Инвест", входящая в состав "Сферо Холдинг".Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам и, в первую очередь, проверять данные о благонадежности и деятельности компании."Напоминаем, что подробная и периодически обновляемая информация об организациях, лицензированных и/или зарегистрированных Национальным банком, размещена на официальном сайте банка, где любое заинтересованное лицо может получить необходимую и исчерпывающую информацию", - сообщают в НБ.Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков >>В случае возникновения дополнительных вопросов Национальный Банк просит обращаться на горячую линию – 2 406 406.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/42/238544266_110:0:1890:1335_1920x0_80_0_0_1edb5076eb68895c5e4934ff7091cb68.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, национальный банк грузии
В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка
Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам
ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупреждает о мошенниках, которые при помощи рекламных объявлений в социальных сетях предлагают клиентам в обмен на задаток открыть депозит под высокую процентную ставку, говорится в заявлении Нацбанка.
Компания, предлагающая клиентам открыть "депозит" под высокую процентную ставку, - "Сферо Инвест", входящая в состав "Сферо Холдинг".
"Национальный банк Грузии сообщает, что данная компания не является лицензированным коммерческим банком или зарегистрированным небанковским депозитарным учреждением - кредитным союзом. Соответственно, по действующему законодательству, она не имеет права получать задаток или заключать договор задатка", - говорится в заявлении.
Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам и, в первую очередь, проверять данные о благонадежности и деятельности компании.
"Напоминаем, что подробная и периодически обновляемая информация об организациях, лицензированных и/или зарегистрированных Национальным банком, размещена на официальном сайте банка, где любое заинтересованное лицо может получить необходимую и исчерпывающую информацию", - сообщают в НБ.
В случае возникновения дополнительных вопросов Национальный Банк просит обращаться на горячую линию – 2 406 406.