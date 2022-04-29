https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-sotsialnykh-setyakh-oruduyut-moshenniki---preduprezhdenie-natsbanka-266322057.html

В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка

В социальных сетях орудуют мошенники - предупреждение Нацбанка

Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T20:43+0400

2022-04-29T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 29 апр — Sputnik. Национальный банк Грузии предупреждает о мошенниках, которые при помощи рекламных объявлений в социальных сетях предлагают клиентам в обмен на задаток открыть депозит под высокую процентную ставку, говорится в заявлении Нацбанка.Компания, предлагающая клиентам открыть "депозит" под высокую процентную ставку, - "Сферо Инвест", входящая в состав "Сферо Холдинг".Нацбанк еще раз призывает граждан проявить особую внимательность при предоставлении своих личных средств третьим лицам и, в первую очередь, проверять данные о благонадежности и деятельности компании."Напоминаем, что подробная и периодически обновляемая информация об организациях, лицензированных и/или зарегистрированных Национальным банком, размещена на официальном сайте банка, где любое заинтересованное лицо может получить необходимую и исчерпывающую информацию", - сообщают в НБ.Мошенники в соцсети выдавали себя за представителей одного из европейских банков >>В случае возникновения дополнительных вопросов Национальный Банк просит обращаться на горячую линию – 2 406 406.

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грузия, новости, происшествия, национальный банк грузии