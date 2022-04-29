https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-tbilisi-zatopilo-ozhivlennyy-prospekt-iz-za-avarii-na-vodoprovode---video-266316059.html
В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео
В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео
Проблемы с передвижением автотранспорта возникли утром в пятницу из-за повреждения магистрального водопровода на проспекте маршала Геловани в Тбилиси. Смотрите... 29.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-29T15:21+0400
2022-04-29T15:21+0400
2022-04-29T15:40+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
авария
происшествия
тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266315080_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e03d42b6ed378f135ee2664329079af9.jpg
Для остановки потока воды из поврежденного участка трубы были закрыты регулирующие рычаги. Из-за крупной аварии часть населения столицы останется без воды, сообщает компания GWP.Через несколько часов движение автотранспорта по проспекту было восстановлено. На месте до сих пор работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте также находятся дополнительные экипажи патрульной полиции, которые следят за порядком на дороге.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/1d/266315080_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e5f53979513c586e5ca0d801f28d820e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, авария, происшествия, тбилиси, видео
В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео
15:21 29.04.2022 (обновлено: 15:40 29.04.2022)
Проблемы с передвижением автотранспорта возникли утром в пятницу из-за повреждения магистрального водопровода на проспекте маршала Геловани в Тбилиси. Смотрите видео, которое снял очевидец происшествия
Для остановки потока воды из поврежденного участка трубы были закрыты регулирующие рычаги. Из-за крупной аварии часть населения столицы останется без воды, сообщает компания GWP.
Через несколько часов движение автотранспорта по проспекту было восстановлено. На месте до сих пор работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте также находятся дополнительные экипажи патрульной полиции, которые следят за порядком на дороге.