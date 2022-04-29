https://sputnik-georgia.ru/20220429/v-tbilisi-zatopilo-ozhivlennyy-prospekt-iz-za-avarii-na-vodoprovode---video-266316059.html

В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео

В Тбилиси затопило оживленный проспект из-за аварии на водопроводе – видео

Проблемы с передвижением автотранспорта возникли утром в пятницу из-за повреждения магистрального водопровода на проспекте маршала Геловани в Тбилиси. Смотрите... 29.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-29T15:21+0400

2022-04-29T15:21+0400

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Для остановки потока воды из поврежденного участка трубы были закрыты регулирующие рычаги. Из-за крупной аварии часть населения столицы останется без воды, сообщает компания GWP.Через несколько часов движение автотранспорта по проспекту было восстановлено. На месте до сих пор работают представители "Тбилсервис групп", которые проводят очистительные работы. На месте также находятся дополнительные экипажи патрульной полиции, которые следят за порядком на дороге.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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