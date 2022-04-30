https://sputnik-georgia.ru/20220430/kogda-v-tbilisi-poyavitsya-novaya-kanatnaya-doroga-meriya-otchitalas-o-rabotakh-266340583.html
Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах
Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах
Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года 30.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-30T21:11+0400
2022-04-30T21:11+0400
2022-04-30T21:11+0400
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ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Активные работы продолжаются в рамках строительства канатной дороги от проспекта Руставели до вершины горы Мтацминда в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы. Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до трагического момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек. Строительно-архитектурная часть предусматривает полную реконструкцию нижней и верхней станций канатной дороги и устройство фундаментов пяти новых вышек. Указанные работы выполняет строительная компания "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH. Канатная дорога Руставели-Мтацминда будет обслуживать 1 200 пассажиров в час, которых будут перевозить на 21 гондоле. Средняя скорость движения по дороге составит 4,07 минуты, а длина маршрута – 845,55 метра. Канатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проекта >>>Указанные строительно-восстановительные работы начались в сентябре 2021 года и будут завершены к концу текущего года. После реконструкции канатная дорога Руставели-Мтацминда будет передана парку Мтацминда.
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канатная дорога, грузия, новости, общество, тбилиси
Когда в Тбилиси появится новая канатная дорога? Мэрия отчиталась о работах
Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года
ТБИЛИСИ, 30 апр — Sputnik. Активные работы продолжаются в рамках строительства канатной дороги от проспекта Руставели до вершины горы Мтацминда в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
Канатная дорога от проспекта Руставели до Мтацминда была построена в 1958 году и просуществовала до июня 1990 года, до трагического момента, когда она оборвалась и погибли 15 человек.
На данном этапе на улице Габашвили, над которой будет проходить канатная дорога, укрепляют стену, а также демонтируют фундаменты старых вышек, также ведутся работы по оснащению новой верхней станции.
Строительно-архитектурная часть предусматривает полную реконструкцию нижней и верхней станций канатной дороги и устройство фундаментов пяти новых вышек. Указанные работы выполняет строительная компания "Даги", а за инженерно-технологическую часть отвечает австрийская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.
Канатная дорога Руставели-Мтацминда будет обслуживать 1 200 пассажиров в час, которых будут перевозить на 21 гондоле. Средняя скорость движения по дороге составит 4,07 минуты, а длина маршрута – 845,55 метра.
Указанные строительно-восстановительные работы начались в сентябре 2021 года и будут завершены к концу текущего года. После реконструкции канатная дорога Руставели-Мтацминда будет передана парку Мтацминда.